Влада робить усе для подорожчання пандемії COVID-19 та бореться лише з наслідками, а не запобігає їм, - інфекціоніст

Про це інфекціоніст заявив у програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Усе потрібно робити вчасно. Спочатку нас переконували, що система готова, виявилося все навпаки. Тим більше у 2-х найбільших виробників кисню значилися роботи, тобто були перебої. Виявилося також, що серед медиків знизився моральний настрій, адже їх неодноразово обманювали й досі обманюють з виплатами. Тому працівники медичної сфери не так активно поспішають ризикувати своїм здоров'ям і життям. Якщо ж ми говоримо про готовність медичної системи до госпіталізації, закладається думка, що в нашій країні все робиться для подорожчання пандемії COVID-19", - сказав Александрін.



Інфекціоніст також заявив, що в Україні не бажають впроваджувати програми інфекційної безпеки для запобігання нових випадків коронавірусного захворювання, натомість влада лише бореться з наслідками: збільшується кількість ліжок у лікарнях, зростає фінансування лікування тощо.



"Ніхто не займається елементарними питаннями: як знизити захворюваність чи інфікування в тому ж таки громадському транспорті, де немає провітрювання, де фізично неможливо дотримувати дистанції, де відсутня перевірка й контроль носіння масок. Ніхто не впроваджував влітку програм інфекційної безпеки у дитячих садочках і школах. Натомість потім усі говорять, що діти активно розповсюджують COVID-19 серед людей. На жаль, усі ці фактори формують у населення недовіру до центральних органів влади і небажання дотримуватися протиепідемічних заходів", - сказав Александрін.

Нагадаємо, 25 жовтня Центр контролю та профілактики захворювань США додав Україну до країн 4-го рівня небезпеки зараження COVID-19 - рівня "дуже високого" ризику.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна почала закуповувати медичний кисень у Польщі.