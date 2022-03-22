Влада розуміє настрої українського суспільства: якщо вона піде на якусь здачу інтересів, то вона дуже швидко перестане бути владою, – поет Сергій Жадан

"Будь-які компроміси з росією означатимуть нашу політичну смерть, а за нею прийде фізична смерть. Це орки, які прийшли нас знищувати ми їм не потрібні в жодному форматі", – сказав він в етері Espreso TV.



Жадан зауважив: "З 1991 року росії в Україні було дуже багато, що цілком зрозуміло, враховуючи нашу попередню історію. Невідворотна точка у свідомості багатьох відбулась весною 2014 року, коли розпочалась російська окупація, коли росіяни прийшли в Крим і на Донбас. І справжня незалежність відбулась саме тоді. Тож зараз стоїть питання: або ми стоїмо і залишаємось собою, або нас просто не буде".



Читайте також: Відповіддю на те, хто наші союзники, стане те, хто приїде до Києва, – головна редакторка онлайн-видання "Українська правда"



Також він додав: "Я ходжу містом, багато спілкуюсь з молодими людьми й бачу, як багато з них сьогодні починають говорити українською. Це не є якась данина моді, чи данина якомусь моменту. Для них – це щось важливе. І це якийсь маркер, який відрізняє, за яким вони себе ідентифікують".



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

