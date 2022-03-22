Влада розуміє настрої українського суспільства: якщо вона піде на якусь здачу інтересів, то вона дуже швидко перестане бути владою, – поет Сергій Жадан
Жадан переконаний, що Україна не може йти на поступки Путіну, тоді нам доведеться відмовитись від самих себе і права називатись людьми
"Будь-які компроміси з росією означатимуть нашу політичну смерть, а за нею прийде фізична смерть. Це орки, які прийшли нас знищувати ми їм не потрібні в жодному форматі", – сказав він в етері Espreso TV.
Жадан зауважив: "З 1991 року росії в Україні було дуже багато, що цілком зрозуміло, враховуючи нашу попередню історію. Невідворотна точка у свідомості багатьох відбулась весною 2014 року, коли розпочалась російська окупація, коли росіяни прийшли в Крим і на Донбас. І справжня незалежність відбулась саме тоді. Тож зараз стоїть питання: або ми стоїмо і залишаємось собою, або нас просто не буде".
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Також він додав: "Я ходжу містом, багато спілкуюсь з молодими людьми й бачу, як багато з них сьогодні починають говорити українською. Це не є якась данина моді, чи данина якомусь моменту. Для них – це щось важливе. І це якийсь маркер, який відрізняє, за яким вони себе ідентифікують".
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