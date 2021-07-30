"Влада вимагає від Жеваго передати їм канал Еспресо": Княжицький заявив, що ДБР поширює замовну пропаганду через антиукраїнські ресурси

Про це Княжицький написав у Facebook.



"Що таке замовна пропаганда? Це коли люди друкують зливи державних корупціонерів і навіть не перевіряють їх. Костянтин Жеваго - єдиний українець, який вивів єдину українську компанію на основний майданчик Лондонської біржі. Що це означає? Що компанія, яку створив Жеваго є публічною, прозорою, чесною, залучає кошти мільйонів інвесторів. Він з цієї точки зору - найуспішніший український підприємець, інтегрований у західний світ. Крім того, Жеваго завжди підтримував проукраїнські політичні сили і сам брав участь у політиці. Він був у партії "Реформи і порядок" і "Батьківщина". Це один з небагатьох українських великих підприємців, які послідовно підтримують проукраїнський і проєвропейський курс. Значить, треба його атакувати. Робить це ДБР через антиукраїнські ресурси", - написав Княжицький.



Як приклад нардеп навів "новину" з сайту "Страна.ua" про те, що Інтерпол нібито включив Жеваго в "червоний список" на розшук.



"Навмисно викладаю скрін повідомлення і фото того чоловіка, який на сайті "Страна" брехню поширює. У жодному червоному списку Жеваго немає. Щоб переконатися у цьому достатньо зайти на сайт Інтерполу. Усі червоні картки там надруковані. Чоловік на прізвище РЕЦ поширює брехню. Ще й посилається на державні органи. Мета проста - так влада вимагає від Жеваго передати їм канал Еспресо. Він цього не робитиме. Так що ваші фейки можете роздрукувати на принтері і, інтелігентно кажучи, запхати собі в одне місце))). Маю на увазі смітник", - написав Княжицький.

Нагадаємо, раніше Харківська правозахисна група заявила, що Костянтин Жеваго є жертвою політичних переслідувань.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що президент Володимир Зеленський дав команду переслідувати Жеваго з метою забрати телеканал Еспресо.