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"Влада вимагає від Жеваго передати їм канал Еспресо": Княжицький заявив, що ДБР поширює замовну пропаганду через антиукраїнські ресурси

30 липня, 2021 п'ятниця
10:02
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що чинна влада здійснює тиск на власника телеканалу Еспресо Костянтина Жеваго за допомогою антиукраїнських інформаційних ресурсів із метою відібрати у нього канал

Про це Княжицький написав у Facebook.

"Що таке замовна пропаганда? Це коли люди друкують зливи державних корупціонерів і навіть не перевіряють їх. Костянтин Жеваго - єдиний українець, який вивів єдину українську компанію на основний майданчик Лондонської біржі. Що це означає? Що компанія, яку створив Жеваго є публічною, прозорою, чесною, залучає кошти мільйонів інвесторів. Він з цієї точки зору - найуспішніший український підприємець, інтегрований у західний світ. Крім того, Жеваго завжди підтримував проукраїнські політичні сили і сам брав участь у політиці. Він був у партії "Реформи і порядок" і "Батьківщина". Це один з небагатьох  українських великих підприємців, які послідовно підтримують проукраїнський і проєвропейський курс. Значить, треба його атакувати. Робить це ДБР через антиукраїнські ресурси", - написав Княжицький.

Як приклад нардеп навів "новину" з сайту "Страна.ua" про те, що Інтерпол нібито включив Жеваго в "червоний список" на розшук.

"Навмисно викладаю скрін повідомлення і фото того чоловіка, який на сайті "Страна" брехню поширює. У жодному червоному списку Жеваго немає. Щоб переконатися у цьому достатньо зайти на сайт Інтерполу. Усі червоні картки там надруковані. Чоловік на прізвище РЕЦ поширює брехню. Ще й посилається на державні органи. Мета проста - так влада вимагає від Жеваго передати їм канал Еспресо. Він цього не робитиме. Так що ваші фейки можете роздрукувати на принтері і, інтелігентно кажучи, запхати собі в одне місце))). Маю на увазі смітник", - написав Княжицький.

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ДБР
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