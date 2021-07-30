"Влада вимагає від Жеваго передати їм канал Еспресо": Княжицький заявив, що ДБР поширює замовну пропаганду через антиукраїнські ресурси
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що чинна влада здійснює тиск на власника телеканалу Еспресо Костянтина Жеваго за допомогою антиукраїнських інформаційних ресурсів із метою відібрати у нього канал
Про це Княжицький написав у Facebook.
"Що таке замовна пропаганда? Це коли люди друкують зливи державних корупціонерів і навіть не перевіряють їх. Костянтин Жеваго - єдиний українець, який вивів єдину українську компанію на основний майданчик Лондонської біржі. Що це означає? Що компанія, яку створив Жеваго є публічною, прозорою, чесною, залучає кошти мільйонів інвесторів. Він з цієї точки зору - найуспішніший український підприємець, інтегрований у західний світ. Крім того, Жеваго завжди підтримував проукраїнські політичні сили і сам брав участь у політиці. Він був у партії "Реформи і порядок" і "Батьківщина". Це один з небагатьох українських великих підприємців, які послідовно підтримують проукраїнський і проєвропейський курс. Значить, треба його атакувати. Робить це ДБР через антиукраїнські ресурси", - написав Княжицький.
Як приклад нардеп навів "новину" з сайту "Страна.ua" про те, що Інтерпол нібито включив Жеваго в "червоний список" на розшук.
"Навмисно викладаю скрін повідомлення і фото того чоловіка, який на сайті "Страна" брехню поширює. У жодному червоному списку Жеваго немає. Щоб переконатися у цьому достатньо зайти на сайт Інтерполу. Усі червоні картки там надруковані. Чоловік на прізвище РЕЦ поширює брехню. Ще й посилається на державні органи. Мета проста - так влада вимагає від Жеваго передати їм канал Еспресо. Він цього не робитиме. Так що ваші фейки можете роздрукувати на принтері і, інтелігентно кажучи, запхати собі в одне місце))). Маю на увазі смітник", - написав Княжицький.
- Нагадаємо, раніше Харківська правозахисна група заявила, що Костянтин Жеваго є жертвою політичних переслідувань.
- Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що президент Володимир Зеленський дав команду переслідувати Жеваго з метою забрати телеканал Еспресо.
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