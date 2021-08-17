Влада Зеленського не хоче відриватися від російської метрополії, їх влаштовує колоніальний статус, - Княжицький

Про це Княжицький написав у Facebook.



"У Маріуполі співають під час війни російські артисти за державні і муніципальні кошти. Влада русифікує всупереч закону телебачення. Що це означає? Ця влада Володимира Зеленського не хоче відриватися від російської метрополії. Їх колоніальний статус України влаштовує. Можна скільки завгодно по-лукашенківськи махати кулачком росіянам. І будувати диктатуру за російської підтримки. Виявляється, так можна навіть воюючи", - написав Княжицький.



Водночас народний депутат наголосив, що повернення України у стан, в якому країна перебувала до Революції Гідності, неможливе.



"Мрія влади - повернення територій і повернення під російський вплив. Відновлення такого домайданного проєкту. Але мрія ця нездійснена. Ви або туди або сюди", - додав Княжицький.

