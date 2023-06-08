Влада знала, що забере доплати у військових ще у листопаді минулого року, - нардеп Разумков
Дмитро Разумков, народний депутат України, зазначив, що Міноборони на момент прийняття бюджету було профінансовано лише на 39% від заявлених потреб
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Влада знала, що забере доплати військовим ще у листопаді минулого року, коли голосували за бюджет. Ми звернулися до Міністерства фінансів з питанням, чи були закладені кошти щодо виплат у 30 тис. грн до бюджету на 2023 рік. Нам відповіли, що не знають, бо ресурси були виділені на запити Міністерства оборони та РНБО. Тоді ми з депутатами звернулися до Міністерства оборони, й треба віддати належне, міністр оборони Олексій Резніков відповів чесно, сказавши, що Міноборони на момент прийняття бюджету було профінансовано лише на 39% від потреби, яку вони закладали. На 39% у державі, де йде війна!",- наголосив нардеп.
Дмитро Разумков переконаний, що гроші є на доплати військовим, до того ж додатково виділялися 518 млрд грн на потреби української армії.
"Можливо, знову хотіли направити гроші на "велике будівництво" або на закупівлі в рамках Міноборони картоплі по 22 грн чи яблук по 52 грн, або на багато інших речей, які неодноразово сколихували суспільство. Ці питання викликають подив, бо у країні, де йде війна, відбувається таке необачне та нераціональне витрачання коштів. Якщо є якась корупційна складова, то з цим хай розбираються антикорупційні органи", - сказав Разумков.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тис. грн військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад 1 трлн грн на рік.
- 1 травня постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян заявив, що законопроєкт про повернення військовим доплат у 30 тис. грн не визначає джерел фінансування цих витрат, а отже, може призвести до зростання дефіциту бюджету.
- Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим
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