Про це він розповів в етері Еспресо.

"Влада знала, що забере доплати військовим ще у листопаді минулого року, коли голосували за бюджет. Ми звернулися до Міністерства фінансів з питанням, чи були закладені кошти щодо виплат у 30 тис. грн до бюджету на 2023 рік. Нам відповіли, що не знають, бо ресурси були виділені на запити Міністерства оборони та РНБО. Тоді ми з депутатами звернулися до Міністерства оборони, й треба віддати належне, міністр оборони Олексій Резніков відповів чесно, сказавши, що Міноборони на момент прийняття бюджету було профінансовано лише на 39% від потреби, яку вони закладали. На 39% у державі, де йде війна!",- наголосив нардеп.

Дмитро Разумков переконаний, що гроші є на доплати військовим, до того ж додатково виділялися 518 млрд грн на потреби української армії.

"Можливо, знову хотіли направити гроші на "велике будівництво" або на закупівлі в рамках Міноборони картоплі по 22 грн чи яблук по 52 грн, або на багато інших речей, які неодноразово сколихували суспільство. Ці питання викликають подив, бо у країні, де йде війна, відбувається таке необачне та нераціональне витрачання коштів. Якщо є якась корупційна складова, то з цим хай розбираються антикорупційні органи", - сказав Разумков.