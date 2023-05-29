Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"ДБР повідомило про підозру зраднику з Криму, що організовував судилище над українськими моряками, які у 2018 році потрапили в полон у Керченській протоці", - пише відомство.

Зловмисником виявився колишній правоохоронець з Криму, який після анексії півострова у 2014 році вступив на службу до ФСБ Росії, попри вказівки українського керівництва виїжджати.

На новій посаді "слідчого управління ФСБ РФ по Криму та Севастополю" він переслідував кримськотатарських активістів. У 2018 році влаштував судилище над українськими моряками, які у 2018 році потрапили в полон у Керченській протоці. На суді клопотав про тримання під вартою всіх затриманих українців, у тому числі поранених.

Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру в дезертирстві та державній зраді, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Фото: Державне бюро розслідувань