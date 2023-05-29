Влаштував судилище над українськими полоненими моряками у Криму: експравоохоронця підозрюють у дезертирстві та держзраді
Колишнього кримського правоохоронця, який перейшов на бік окупантів, підозрюють у дезертирстві та держзраді за організацію судилища над українськими полоненими моряками
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"ДБР повідомило про підозру зраднику з Криму, що організовував судилище над українськими моряками, які у 2018 році потрапили в полон у Керченській протоці", - пише відомство.
Зловмисником виявився колишній правоохоронець з Криму, який після анексії півострова у 2014 році вступив на службу до ФСБ Росії, попри вказівки українського керівництва виїжджати.
На новій посаді "слідчого управління ФСБ РФ по Криму та Севастополю" він переслідував кримськотатарських активістів. У 2018 році влаштував судилище над українськими моряками, які у 2018 році потрапили в полон у Керченській протоці. На суді клопотав про тримання під вартою всіх затриманих українців, у тому числі поранених.
Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру в дезертирстві та державній зраді, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Фото: Державне бюро розслідувань
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