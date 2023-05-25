В ексміністра Табачника знайшли бізнес в окупованому Криму
З 2021 року ексміністр освіти України Дмитро Табачник є співзасновником будівельної компанії, зареєстрованої за російським законодавством в окупованому РФ Криму
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як дізналися журналісти проекту "Схеми", Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Місце її реєстрації - Крим, місто Сімферополь.
Основний напрямок роботи компанії – "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника". Зазначено, що партнером Табачника у цьому бізнесі є місцевий забудовник, громадянин Росії Володимир Аматуні.
Це вже друга російська фірма, співзасновником якої є Дмитро Табачник. Із 2019 року він також володіє часткою у російській компанії ООО "Лиэль-ФМ", яка спеціалізується на посередництві у торгівлі.
-
У листопаді минулого року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.
-
У квітні стало відомо, що ексміністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького та кандидатом у депутати від "Єдіной Росії".
-
12 травня ексміністра освіти Табачника викрили на співпраці з ФСБ та кадирівцями. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.1
Купівля 37.1Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе