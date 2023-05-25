В ексміністра Табачника знайшли бізнес в окупованому Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як дізналися журналісти проекту "Схеми", Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Місце її реєстрації - Крим, місто Сімферополь.

Основний напрямок роботи компанії – "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника". Зазначено, що партнером Табачника у цьому бізнесі є місцевий забудовник, громадянин Росії Володимир Аматуні.

Це вже друга російська фірма, співзасновником якої є Дмитро Табачник. Із 2019 року він також володіє часткою у російській компанії ООО "Лиэль-ФМ", яка спеціалізується на посередництві у торгівлі.