Про це інформує СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Встановлено, що він перебуває на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо переформатування освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ. Відповідні заходи зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким.

Для надання Табачнику "статусу", восени минулого року його призначили радником керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області. Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії "Єдина Росія".

"Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя. Спільно з Мурадом Саідовим – так званим "смотрящим" від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу", - ідеться у повідомленні.