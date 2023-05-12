Ексміністра освіти Табачника викрили на співпраці з ФСБ та кадирівцями
Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки України Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді
Про це інформує СБУ.
Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.
Встановлено, що він перебуває на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.
Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо переформатування освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ. Відповідні заходи зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким.
Для надання Табачнику "статусу", восени минулого року його призначили радником керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області. Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії "Єдина Росія".
"Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя. Спільно з Мурадом Саідовим – так званим "смотрящим" від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу", - ідеться у повідомленні.
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У листопаді минулого року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.
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У квітні стало відомо, що ексміністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького та кандидатом у депутати від "Єдіной Росії"
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