Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: правоохоронці затримали одесита

Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: правоохоронці затримали одесита

13 жовтня, 2023 п'ятниця
10:32
Кримінал

Служба безпеки повідомила про підозру мешканцю Одеси, який влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації та збирав дані про ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель, який ще у 2014 році за вказівкою спецслужб Росії проводив активну діяльність у проросійських організаціях.Проте після провалу кремлівського проєкту "російської весни" на Одещині, куратори перевели свого його у "режим очікування".

Невдовзі після 24 лютого 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов резидент агентурної мережі ГРУ та "активував" його для збору розвідувальних відомостей в обласному центрі.

Для цього підозрюваний влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації. Діючи під прикриттям, одесит об’їжджав територію міста, де намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ. Також його цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту.

Під час обшуку у зловмисника вилучено зброю з боєприпасами та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 

Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки і Національна поліція України затримали "на гарячому" диверсанта російського ГРУ, який хотів підірвати декілька залізничних колій та автозаправок у Харкові та інших областях.
Україна
СБУ
Одещина
Війна з Росією
Читайте також:
Карта. Авдіївка-1010
12 жовтня, 2023 четвер
Ворог кидає більшість сил на північ від Авдіївки: начальник МВА про ситуацію в місті та навколо
долар рубль
11 жовтня, 2023 середа
Путін наказав експортерам РФ продавати валютну виручку для стабілізації курсу рубля
Авдіївка
12 жовтня, 2023 четвер
Експерти ISW назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
11:07
Судовий контроль: Як недоброчесні судді тікають у почесну відставку
10:51
Оновлено
На фото: Покровськ
РФ ударила по центру Покровська: щонайменше одна людина загинула, 13 поранено
10:44
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Біля Авдіївки третій день ворожі авіаудари, артобстріли, атаки наземних сил, ситуація нагадує Бахмут, - Згурець про загострення на фронті
10:43
Дональд Трамп
Трамп назвав міністра оборони Ізраїлю дурнем, а Хезболлу "дуже розумною", Білий дім і впливові республіканці відреагували
10:42
Смартфон
У Мінцифрі заявили про критичну ситуацію з інтернет-провайдерами в Києві: не готові до знеструмлень
10:12
переливання крові
МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть робити переливання крові від донора
10:06
Ексклюзив
ЗСУ
Горлівський напрямок пов'язаний з Авдіївським, ворог посилив обстріли, техніка йде невпинним потоком, - військовий Ієвлєв
09:50
Місяць
"Дороги на Місяці": учені планують "розтопити" місячний пил і зробити супутник Землі доступнішим для досліджень
09:37
Прапор США
Лідер перегонів за посаду спікера Палати представників США Скаліз зняв свою кандидатуру. Причина
09:36
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
На Херсонщині розширили список населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми
09:33
Ексклюзив
Авдіївка
"Ситуація навколо Авдіївки близька до критичної": майор МВС Морозов розповів про нову тактику ворога
09:33
На фото: потяги
Укрзалізниці бракує 30% персоналу, за деякими напрямками - до 50%, - Лященко
09:17
Ексклюзив
Чорне море, Крим
Розмінування Чорного моря стосується всіх країн, які мають вихід до води, - Гуменюк
09:14
ВАКС затвердив угоду прокурора з адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на хабарі $2,7 млн
09:07
ракета Онікс
Британська розвідка вважає, що РФ накопичує ракети для атак взимку по Україні
09:06
Ексклюзив
українські військові, Куп'янськ
У Куп'янському районі окупанти активно штурмують українські позиції, але ЗСУ контролюють ситуацію, - т.в.о. начальника РВА
08:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Польщі пройдуть найважливіші вибори з 1989 року, німці бояться, що ЗСУ знищать їхніми ракетами Кримський міст. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
08:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Бойовики ХАМАС збирали пожертви у криптовалюті через соцмережі, - CNN
08:40
паспорт РФ
Ташева: держава не переслідуватиме жителів ТОТ за отримання паспорту РФ
08:35
нафта
Нафта Brent подорожчала до $86,50 за барель на тлі посилення санкцій США проти РФ
08:26
Інтерв’ю
Пітер Померанцев
Увага до України в американському суспільстві зараз на четвертому місці, - Пітер Померанцев
08:19
OPINION
Микола Княжицький
15 жовтня - прем'єра фільму про заборону діяльності російської церкви
08:07
Інфографіка
розбита російська техніка
Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 26 танків і 44 артсистеми, - Генштаб
07:55
сектор Газа
Кількість загиблих у Газі перевищила 1500 людей
07:55
Антарктида у кольорах Барбі
За 30 років Антарктида втратила 7,5 трлн тонн льоду, - учені
07:35
Авіаносець США
Авіаносець США прибув до Південної Кореї попри погрози КНДР
07:23
Латвія
Латвія закриває КПП на кордоні з РФ, який Кремль визначив пунктом в'їзду українців
07:10
Ізраїль обстріл
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору у Газі та Лівані
06:51
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ заявив, що палестинцям слід евакуюватися з півночі Гази впродовж доби
06:26
ЗСУ
Армія РФ просунулася біля Авдіївки на 4,5 кв. км, окупанти зазнають великих втрат, - ISW
05:55
Анонс
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 13 жовтня
04:04
Ріші Сунак
Велика Британія відправляє військові літаки та кораблі для підтримки Ізраїлю
03:14
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 жовтня
02:20
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком
02:06
потяг_Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про зміну руху низки потягів через сходження вантажних вагонів
01:50
Джозеф Байден, саміт НАТО
У Білому домі повідомили, коли Байден подасть запит на додаткове фінансування для України
01:05
На фото: ГУР
Український військовий потрапив у полон під час висадки десанту у Криму, - розвідка
00:39
Петер Сіярто (праворуч)
Сіярто вчетверте за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну прилетів до Москви
00:39
Тімоті Шаламе, Вонка
Warner Bros. презентувала новий трейлер фільму "Вонка"
00:21
Джон Кірбі
США розпочинають евакуацію своїх громадян з Ізраїлю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV