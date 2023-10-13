Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: правоохоронці затримали одесита
Служба безпеки повідомила про підозру мешканцю Одеси, який влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації та збирав дані про ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель, який ще у 2014 році за вказівкою спецслужб Росії проводив активну діяльність у проросійських організаціях.Проте після провалу кремлівського проєкту "російської весни" на Одещині, куратори перевели свого його у "режим очікування".
Невдовзі після 24 лютого 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов резидент агентурної мережі ГРУ та "активував" його для збору розвідувальних відомостей в обласному центрі.
Для цього підозрюваний влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації. Діючи під прикриттям, одесит об’їжджав територію міста, де намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ. Також його цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту.
Під час обшуку у зловмисника вилучено зброю з боєприпасами та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Йому загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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