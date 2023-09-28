Власник мережі IKEA остаточно продав свій бізнес у Росії
Станом на 28 вересня, Ingka Centres, компанія-власник транснаціональної корпорації IKEA, заснованої у Швеції, продала свої активи й вийшла з російського ринку
Про це інформує Ingka Centres.
"Тепер ми можемо підтвердити, що Ingka Centres досягла угоди про продаж свого російського портфеля з 14 торгових центрів "МЕГА" дочірньою компанією групи "Газпромбанку"", - йдеться у заяві.
Повідомляється, що співробітники в Росії будуть працевлаштовані новим власником.
Ingka Centres, яка працювала в Росії протягом більше ніж 20 років, завершила процес продажу свого російського портфеля торгових центрів. Цей процес був чутливим, надзвичайно складним і конфіденційним через масштабність портфеля, операційну складність, нормативно-правову базу та вагомість торгових центрів MEGA для людей, додають у релізі.
Що відомо про роботу мережі IKEA у РФ
У березні 2022 року IKEA призупинила свою діяльність у Росії після її вторгнення в Україну, але товари компанії продавали на маркетплейсах. Згодом у червні того ж року компанія з виробництва меблів заявила, що йде з Росії та Білорусі, всі активи компанії обіцяли продати іншому власнику.
Станом на 22 лютого 2023 року товари IKEA були все ще доступні в Росії, хоча усіх 17 магазинів були закриті, за даними пресслужби корпорації.
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