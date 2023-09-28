Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Власник мережі IKEA остаточно продав свій бізнес у Росії

Власник мережі IKEA остаточно продав свій бізнес у Росії

28 вересня, 2023 четвер
16:01
Новини IKEA

Станом на 28 вересня, Ingka Centres, компанія-власник транснаціональної корпорації IKEA, заснованої у Швеції, продала свої активи й вийшла з російського ринку

Про це інформує Ingka Centres.

"Тепер ми можемо підтвердити, що Ingka Centres досягла угоди про продаж свого російського портфеля з 14 торгових центрів "МЕГА" дочірньою компанією групи "Газпромбанку"", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що співробітники в Росії будуть працевлаштовані новим власником.

Ingka Centres, яка працювала в Росії протягом більше ніж 20 років, завершила процес продажу свого російського портфеля торгових центрів. Цей процес був чутливим, надзвичайно складним і конфіденційним через масштабність портфеля, операційну складність, нормативно-правову базу та вагомість торгових центрів MEGA для людей, додають у релізі.

Що відомо про роботу мережі IKEA у РФ

У березні 2022 року IKEA призупинила свою діяльність у Росії після її вторгнення в Україну, але товари компанії продавали на маркетплейсах. Згодом у червні того ж року компанія з виробництва меблів заявила, що йде з Росії та Білорусі, всі активи компанії обіцяли продати іншому власнику.

Станом на 22 лютого 2023 року товари IKEA були все ще доступні в Росії, хоча усіх 17 магазинів були закриті, за даними пресслужби корпорації.

Читайте також:
ПВК Вагнера
27 вересня, 2023 середа
У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців на фронт і назвали їхню кількість в Україні
Снаряди 155-мм
27 вересня, 2023 середа
Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ
Shahed-136
28 вересня, 2023 четвер
Нічна атака на Україну: влучання на Кіровоградщині, на Одещині й Черкащині працювала ППО
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.79
    Продаж 40.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 вересня
17:20
Ексклюзив
десантні кораблі рф
Окупанти намагаються передислоковувати логістику забезпечення кораблів з Криму до РФ, - Гуменюк
17:10
російська ракета
Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві восени 2022 року впала українська ракета
16:51
Ексклюзив
долар евро гривня обмін валют
Інвестиційний банкір Фурса спрогнозував ситуацію з курсом гривні в наступному році
16:50
на фото: Валерій Залужний та Тоні Радакін
Залужний зустрівся начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном: про що говорили
16:45
Ексклюзив
Олег Дунда
Це початок великої історії: нардеп Дунда про майбутні рейди на території РФ
16:45
Ростислав Карандєєв
Тимчасовий очільник МКІП Карандєєв назвав звання народного й заслуженого артиста України архаїзмом
16:38
Ryanair i SkyUp
Винен Boeing: Ryanair скоротить кількість рейсів через брак літаків
16:11
росія обстріляла ринок у Костянтинівц
Окупанти вдарили по Авдіївському коксохімічному заводу та Костянтинівці: є поранені
16:03
легіон "Свобода Росії"
"Зачистка від путінської погані": Легіон "Свобода Росії" повідомив про бій у Бєлгородській області
15:43
чорна дира
Науковці зафіксували перші докази обертання чорної діри
15:32
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
"Ніякі "абрамси" не страшні": Путін зустрівся з Кадировим та обговорив з ним війну в Україні
15:27
НАЗК
НАЗК запропонувало запровадити санкції проти 47 алмазних компаній РФ
15:10
Помер зірка "Гаррі Поттера" Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора
15:03
На фото: статуетка премії "Еммі"
Sky News отримав "Еммі" за висвітлення війни в Україні у репортажі "Битва за Бучу та Ірпінь"
15:00
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:59
Оновлено
відключення електроенергії
У Міненерго спростували інформацію про обстріл ТЕС на півдні України: що сталося насправді
14:48
Ексклюзив
Зеленський
"У Конституції нічого не сказано про продовження повноважень президента", - нардеп Осадчук назвав причину дискусії про вибори під час воєнного стану
14:32
Барс. Незакінчена справа
"Барс. Незакінчена справа": в онлайн-прокаті з'явиться стрічка про українського добровольця Валерія Красняна
14:27
OPINION
Галина Пагутяк
Де в нас культурний фронт?
14:23
опитування
В Україні зменшується кількість тих, хто вважає, що країна рухається у правильному напрямку, - опитування
14:16
Аналітика
банк банкрот
Хто заборгував збанкрутілим банкам майже 73 млрд грн. Дослідження YouControl
14:15
українська мова
Київ, Харків та Одеса "лідирують" за кількістю порушень мовного законодавства, – Офіс уповноваженого
14:07
E-3A Airborne AWACS
НАТО направить до Литви два літаки AWACS, аби стежити за військовою активністю РФ
14:04
Дмитро Кулеба
Кількість дратівливих заяв збільшиться: Кулеба спрогнозував, як вибори у США вплинуть на підтримку України
14:03
Розстріляли 26 мешканців Київщини: оголошено підозру трьом російським окупантам
13:59
Оновлено
Йенс Столтенберг та Володимир Зеленський
Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом і зустрівся з Зеленським
13:52
Олексій Арестович
"Хочеться придушити нах**н"": на Арестовича написали заяву за сексистські висловлювання на семінарі
13:49
Ексклюзив
електроенергія
Нардеп Кучеренко розповів, як зміняться підходи до аварійних відключень світла
13:39
Додаток "Дія"
Антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний у "Дії"
13:34
На фото: застосунок "Моя податкова"
Податкова служба запустила для українців застосунок
13:32
електроенергія
Україна після війни готова поділитися досвідом захисту та відновлення енергооб'єктів, – Укренерго
13:13
Оновлено
міністр оборони Франції Лекорню
В Україну приїхав міністр оборони Франції Лекорню
12:55
Оновлено
Зеленський і Шаппс
Зеленський і Умєров зустрілися з новопризначеним міністром оборони Британії
12:47
В Україні запустили 5 газових свердловин
12:34
У Молдові в озері знайшли уламки від ракети
У Молдові в озері знайшли уламки від ракети
12:30
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог кидає усі сили, аби відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, - пресслужба Східного угруповання військ
12:29
ракети Taurus
Зеленський говорив про ракети TAURUS особисто з Шольцом, а передача ATACMS Україні - лише питання часу, - Кулеба
12:17
PR
Нова анімація від Disney "Стихії" онлайн українською на SWEET.TV
12:16
сонце
Україну очікує тепла п'ятниця з сонячною погодою: прогноз на 29 вересня від Наталки Діденко
12:15
В Україні судитимуть кадирівця, який катував українських полонених
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV