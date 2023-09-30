ВМС та ГУР провели успішну спецоперацію з евакуації двох українських десантників

Про це інформує пресцентр ВМС ЗСУ.



Зазначається, що декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовці Десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території.

Там вони брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Тож увесь цей час військові перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися завдяки місцевим мешканцям.



"Було прийнято рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели", - додають у пресцентрі.

Повідомляється, що у стислі терміни військові підготували план евакуації десантників, до реалізації якого також залучили підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ для забезпечення вогневого прикриття під час виходу групи.



"Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести на підконтрольну Україні територію. Дякуємо побратимам з ГУР та ДШВ за участь та допомогу. Кожне життя важливе", - наголосили у ВМС.