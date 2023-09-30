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ВМС та ГУР провели успішну спецоперацію з евакуації двох українських десантників

30 вересня, 2023 субота
09:21
Війна з Росією Збройні Сили України

Військово-Морські сили разом з Головним управління розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗСУ з тимчасово окупованої території

Про це інформує пресцентр ВМС ЗСУ.

Зазначається, що декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовці Десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території.

Там вони брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Тож увесь цей час військові перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися завдяки місцевим мешканцям.

"Було прийнято рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели", - додають у пресцентрі.

Повідомляється, що у стислі терміни військові підготували план евакуації десантників, до реалізації якого також залучили підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ для забезпечення вогневого прикриття під час виходу групи.

"Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести на підконтрольну Україні територію. Дякуємо побратимам з ГУР та ДШВ за участь та допомогу. Кожне життя важливе", - наголосили у ВМС.

  • До слова, 14 вересня на Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.
ЗСУ
ВМСУ
ГУР
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