ВМС України провели спільні навчання з Францією в акваторії Чорного моря

Про це повідомляє ВМС ЗС України у Facebook.



"У північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-Морських Сил ЗС України разом з фрегатом Військово-Морських Сил Французької Республіки “Auvergne” провели тренування типу "PASSEX", - йдеться в повідомленні.



За інформацією ВМС, метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу.



Крім надводних бойових одиниць, від французької сторони, до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.



Екіпажі кораблів провели спільні тренування, зокрема ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку.



На борту "Юрій Олефіренко" військові відпрацювали тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.



Нагадаємо, українські ВМС провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями НАТО.