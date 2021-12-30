ВМС України провели спільні навчання з Францією в акваторії Чорного моря
Кораблі Військово-Морських Сил України та Франції провели спільне тренування в акваторії Чорного моря
Про це повідомляє ВМС ЗС України у Facebook.
"У північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-Морських Сил ЗС України разом з фрегатом Військово-Морських Сил Французької Республіки “Auvergne” провели тренування типу "PASSEX", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ВМС, метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу.
Крім надводних бойових одиниць, від французької сторони, до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.
Екіпажі кораблів провели спільні тренування, зокрема ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку.
На борту "Юрій Олефіренко" військові відпрацювали тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.
- Нагадаємо, українські ВМС провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями НАТО.
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