Українські ВМС провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями НАТО

Про це повідомляють ВМС України у facebook.

Зазначається, що в акваторії Чорного моря кораблі українських ВМС взяли участь у тренуваннях типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії.

Серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 Poseidon та гелікоптер.

Загалом у тренуванні взяли участь сім кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер "Слов'янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Метою тренування було відпрацювати взаємодію у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня сумісності з флотами Альянсу.

Під час тренування було відпрацьовано елементи тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів та висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

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