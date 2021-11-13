Українські ВМС провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями НАТО
Українські Військово-морські сили провели у Чорному морі спільні навчання із кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії
Про це повідомляють ВМС України у facebook.
Зазначається, що в акваторії Чорного моря кораблі українських ВМС взяли участь у тренуваннях типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії.
Серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 Poseidon та гелікоптер.
Загалом у тренуванні взяли участь сім кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер "Слов'янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".
Метою тренування було відпрацювати взаємодію у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня сумісності з флотами Альянсу.
Під час тренування було відпрацьовано елементи тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів та висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.1
Купівля 26.1Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 29.78Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе