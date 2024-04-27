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Війна на виснаження не на користь Росії, - історик Чех

27 квітня, 2024 субота
14:20
Війна з Росією Мирослав Чех

Історик та колишній депутат польського сейму Мирослав Чех вважає, що стратегія Росії, яка полягає у веденні довгої та затяжної війни, не є виграшною

Про це він розповів у інтерв’ю з Антоном Борковським, ведучим телеканалу "Еспресо".

"Лякання тим, що Росія озброїлася до зубів і готова вже дійти до каналу Ла-Манш, якщо не буде об’єднання НАТО й посилено та відновлено спроможності європейських країн НАТО тощо, - це все вже позаду. Ситуація на фронті, як говорять українські військові й експерти, не така трагічна, як могло б здаватися. Зараз війна на виснаження, насправді росіянам може здаватися, що вони перемагають. По-перше, війну на виснаження Росія не може виграти за визначенням, вона надто слабка в протистоянні з НАТО, тобто Європейським Союзом, США та Канадою, це однозначно. Щобільше – потенціал самої Європи і в оборонній сфері, і у військовій вже у вужчому розумінні, тобто і літаки, І артилерія, і самі збройні сили, військові тощо можуть протистояти Росії. Росії не по зубах буде умовна атака проти НАТО, вона воює проти України вже понад 10 років. Потенціалом рівнятися не можна, війни на виснаження росіяни не виграють", – сказав він.

Чех зазначив, Захід зосереджує зусилля не лише на наданні Україні озброєння та фінансової допомоги, а й на відновленні її економічного та оборонного потенціалу, включно з роботою оборонних заводів та виробництвом боєприпасів.

За його словами, передача ATACMS Україні допоможе відштовхнути російські військові літаки та забезпечити безпеку важливих регіонів, таких як Крим та Новоросійськ. 

"З виступів американських чиновників можна зрозуміти, що зараз Америка і Європа будуть робити все, щоб Україна стояла дуже міцно на ногах. Тому передання ATACMS – це, звичайно, відштовхування російських літаків із КАБами. Але насправді йдеться про Крим, про Новоросійськ, про Чорноморський флот – тобто про забезпечення безпеки Одеси й чорноморського руху кораблів, щоб Україна мала вікно відкрите до експорту своєї продукції й імпорту продукції зі світу. Тобто щоб була економічно спроможною державою. Військові цілі зараз – щоб Україна вирівняла лінію фронту й отримала спроможності, щоб завдавати таких втрат росіянам, що вони не матимуть можливості їх компенсувати. Зараз усі військові експерти говорять: росіяни мобілізують десь 30-40 тисяч військових кожного місяця, знищується десь 25-30 тисяч. Ідеться зараз про те, щоб їхні втрати були більшими за можливості мобілізації", – пояснив Чех.

Історик додав, що третім чинником є те, що США вимагають від Китаю визначитись у своїй позиції щодо Росії, попереджаючи про санкції у разі підтримки агресора. Велика частина обладнання для виробництва військової техніки в Росії постачається з Китаю, що стало предметом міжнародних переговорів перед Форумом миру.

  • Також в етері Еспресо директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак аналізував нову реальність сучасної війни, де масові та доступні технології змінюють правила гри, виснажуючи традиційні системи ППО та артилерію.  
Теги:
Росія
ЄС
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
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