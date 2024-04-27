"Україна на правильному шляху": посолка ЄС Матернова сподівається на старт переговорів із Києвом у червні

Про це вона заявила в інтерв’ю "Українському радіо".

"Основним фактором, який впливає на будь-яку стадію процесу вступу, є необхідність одностайності серед країн-членів. Саме це було передбачено договорами, якими був заснований Євросоюз, і саме через цей процес довелося пройти всім країнам, які вступили пізніше... Одностайність має бути - це те, на що я завжди звертаю увагу своїх українських колег: якими б незначними не здавалися інтереси окремих країн-членів, вони мають значення. З огляду на це, я дуже сподіваюся, що наприкінці червня ми розпочнемо переговори з Україною та Молдовою", - сказала Матернова.

Посолка наголосила, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку ЄС було надіслано ще в грудні минулого року.

"Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів", - підкреслила Матернова.

Вона додала, що, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати. Однак глава представництва ЄС вважає, що їх можна буде продовжувати протягом переговорів про вступ.

"Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні", - наголосила посол.