"Україна на правильному шляху": посолка ЄС Матернова сподівається на старт переговорів із Києвом у червні
Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова висловила сподівання, що наприкінці червня розпочнуться переговори з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС
Про це вона заявила в інтерв’ю "Українському радіо".
"Основним фактором, який впливає на будь-яку стадію процесу вступу, є необхідність одностайності серед країн-членів. Саме це було передбачено договорами, якими був заснований Євросоюз, і саме через цей процес довелося пройти всім країнам, які вступили пізніше... Одностайність має бути - це те, на що я завжди звертаю увагу своїх українських колег: якими б незначними не здавалися інтереси окремих країн-членів, вони мають значення. З огляду на це, я дуже сподіваюся, що наприкінці червня ми розпочнемо переговори з Україною та Молдовою", - сказала Матернова.
Посолка наголосила, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку ЄС було надіслано ще в грудні минулого року.
"Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів", - підкреслила Матернова.
Вона додала, що, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати. Однак глава представництва ЄС вважає, що їх можна буде продовжувати протягом переговорів про вступ.
"Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні", - наголосила посол.
- Напередодні віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина поділилася прогнозами щодо затвердження переговорної рамки про вступ України до ЄС.
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