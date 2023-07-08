Внаслідок нападу терористів-смертників на поліцейський відділок в Ірані загинуло 6 людей
На південному сході Ірану озброєні терористи-смертники здійснили напад на відділок поліції. Внаслідок штурму загинули двоє поліціянтів і четверо нападників
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що озброєний напад стався у місті Задехан, столиці провінції Сістан-Белуджистан. Державне телебачення повідомило, що під час рейду загинули "усі четверо терористів" і двоє поліціянтів.
Провінція Сістан-Белуджистан, що межує з Пакистаном і Афганістаном, - одна з найбідніших в Ірані.Також місцевість вважається основним маршрутом торгівлі наркотиками.
- Наприкінці 2022 року в Ісламабаді у Пакистані терорист-смертник і його спільник підірвали вибухівку, коли поліція намагалася перевірити їхній автомобіль. Такий інцидент трапився вперше за останні 8 років.
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