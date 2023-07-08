Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що озброєний напад стався у місті Задехан, столиці провінції Сістан-Белуджистан. Державне телебачення повідомило, що під час рейду загинули "усі четверо терористів" і двоє поліціянтів.

Провінція Сістан-Белуджистан, що межує з Пакистаном і Афганістаном, - одна з найбідніших в Ірані.Також місцевість вважається основним маршрутом торгівлі наркотиками.