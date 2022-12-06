Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

Після того, як 5 грудня було випущено понад 70 ракет і близько 10 із них потрапили в ціль, за словами Кудрицького, завдано значні ушкодження як електростанціям, так і підстанціям "Укренерго" – але ситуація контрольована.

"Є певні обмеження аварійні енергопостачання… Дефіцит в енергосистемі буде сьогодні-завтра (в понеділок-вівторок – ред.), поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключилися під час атаки, будуть набирати потужність. День-два потрібно на відновлення виробництва електроенергії в системі – після цього очікуємо, що ситуація стабілізується.

Це буде вся Україна (з аварійними відключеннями – ред.). У нас є регіони, які постраждали більше за інші – зокрема, Одеська область. Зараз ми подаємо напругу туди по резервних схемах живлення, щоб заживити, перш за все, критичну інфраструктуру міста і принаймні частково подати електроенергію громадянам. Думаю, що цю ситуацію ми також вирішимо у найближчі пару днів.

І по інших областях, де були аварійні відключення енергоспоживачів, зараз відновлюється енергопостачання поступово. Цей процес буде тривати сьогоднішні вечір і ніч. Паралельно наші ремонтники будуть працювати над відновленням енергосистеми: підстанцій та ліній електропередач", - зазначив очільник Укренерго.

Аварійні відключення були застосовані по всій країні, щоб не розбалансувати систему – зараз їх уже поступово замінюють на ліміти споживання для кожної області.

У вівторок 6 грудня ці ліміти будуть подібні до тих, що були 3-4 дні тому, сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго" вважає, що росіяни навмисно вибрали для атаки час пікових морозів, щоб "вимкнути українську енергосистему" саме під час похолодання і завдати максимальних страждань українцям.

"Судячи з географії прильотів, не сумніваюся, що військових консультували російські енергетики", – сказав Кудрицький.

Нагадаємо, Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

У понеділок, 5 грудня, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет: ППО збила понад 60 з них.

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