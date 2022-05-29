Внаслідок обстрілу Миколаєва 1 людина загинула, двоє поранені, - міський голова
Вранці 29 травня окупанти вчергове обстріляли житлові квартали Миколаєва. Внаслідок обстрілу 1 людина загинула, двоє поранені
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Коротко про ранковий обстріл. Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах). Відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула", - повідомив Сєнкевич.
Станом на 16:00 у місті чути вибухи.
"Прошу усіх бути максимально обережними! Пройдіть в укриття. Якщо залишаєтесь вдома, дотримуйтесь правила двох стін!"- додав він.
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