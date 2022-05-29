Внаслідок обстрілу Миколаєва 1 людина загинула, двоє поранені, - міський голова

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Коротко про ранковий обстріл. Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах). Відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула", - повідомив Сєнкевич.

Станом на 16:00 у місті чути вибухи.

"Прошу усіх бути максимально обережними! Пройдіть в укриття. Якщо залишаєтесь вдома, дотримуйтесь правила двох стін!"- додав він.

Окупанти 25 травня обстріляли Миколаївщину, вбивши людину, поранивши 14 і пошкодивши будинки та соціальні об'єкти.

28 травня окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва: 1 людина загинула, 6 травмовані.

Окупанти 28-29 травня обстріляли Миколаївщину й житловий квартал Миколаєва, унаслідок чого 32 цивільних отримали поранення.

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