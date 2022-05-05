Внаслідок обстрілу росіянами міста Пологи загинула жінка, - Запорізька ОВА

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"В Пологах, внаслідок ворожого обстрілу, горів одноповерховий житловий будинок. Пожежники загасили пожежу, під час обстрілу загинула жінка 1972 року народження, отримавши осколкові поранення, несумісні з життям. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та зосереджує зусилля на веденні наступу населених пунктів Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів", - наголосив Ареф’єв

Також речник Запорізької ОВА додав, що бої точаться навколо Гуляйполя та по всій лінії зіткнення.



"На цій ділянці росіяни мають 13 батальйонів тактичних груп. Протягом минулої доби, завдяки діям та майстерності ЗСУ, було знищено 29 та поранено 39 російських військовослужбовців, одного взято в полон. Окрім того, була знешкоджена броньована техніка в кількості 11 одиниць, захоплено 2 БМП, знешкоджена гаубиця Д-20 та близько 12 одиниць автомобільної техніки", - зазначив Ареф’єв.





Олександр Старух зазначив, що найбільше страждають міста, які розташовані у східному напрямку від міста Гуляйполе і далі в напрямку до Донецької області



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Фото: reuters