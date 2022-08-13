Внаслідок обвалу сцени на іспанському музичному фестивалі одна людина загинула, ще 17 травмовані

Про це пише CNN.

Інцидент трапився на Medusa Festival в місті Кульєра поблизу Валенсії о 04:18 за місцевим часом через порив вітру. Загиблому чоловіку було 22 роки. На фестивалі було близько 50 000 людей, евакуація зайняла 40 хвилин.

Цивільна гвардія та воєнізована поліцейська частина Іспанії, яка відповідає за розслідування заявили, що пошкоджень було більше, ніж просто часткове обвалення сцени.

"Через сильний порив вітру головний вхід і головна сцена фестивалю в Кульєрі впали на землю", - повідомив CNN представник у Валенсії.

Вранці 13 серпня дирекція фестивалю оголосила про призупинення фестивалю.

"У зв’язку з несприятливими погодними умовами, які спостерігаються вранці 13 серпня 2022 року, а також з метою гарантування безпеки відвідувачів концерту, працівників і артистів, які зібралися на фестивалі Medusa, організація фестивалю тимчасово призупиняє свою діяльність”, – повідомили організатори фестивалю.

На відео опублікованих у соціальних мережах помітно сильний вітер.

12 серпня у Нью-Йорку скоїли напад на письменника Салмана Рушді. Невідомий підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати свою лекцію.

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