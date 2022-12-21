Внаслідок ракетного удару РФ по Харківщині сталося займання на промисловому об’єкті

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Триває пожежа на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання", - написав він.

Також російські окупанти продовжують обстріли мирних мешканців прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області.

Вчора вдень, 20 грудня, внаслідок ворожого обстрілу у Вовчанську зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

За словами Синєгубова, загалом на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

"Ворог намагався піти в наступ в районі села Масютівка Куп'янського району, але зазнав невдачі та відступив з втратами. Наші захисники надійно тримають позиції та нищать живу силу і техніку ворога", - додав він.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів по області.

У ніч на 20 грудня рашисти завдали ракетних ударів по нафтогазовій інфраструктурі Харківської області, внаслідок цього виникла масштабна пожежа.

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