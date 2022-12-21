Внаслідок ракетного удару РФ по Харківщині сталося займання на промисловому об’єкті
В Ізюмському районі Харківської області сталася пожежа на промисловому об’єкті. Загоряння виникло після ракетного удару російських військ
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Триває пожежа на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання", - написав він.
Також російські окупанти продовжують обстріли мирних мешканців прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області.
Вчора вдень, 20 грудня, внаслідок ворожого обстрілу у Вовчанську зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
За словами Синєгубова, загалом на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.
"Ворог намагався піти в наступ в районі села Масютівка Куп'янського району, але зазнав невдачі та відступив з втратами. Наші захисники надійно тримають позиції та нищать живу силу і техніку ворога", - додав він.
За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів по області.
- У ніч на 20 грудня рашисти завдали ракетних ударів по нафтогазовій інфраструктурі Харківської області, внаслідок цього виникла масштабна пожежа.
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