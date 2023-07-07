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Внаслідок російського ракетного удару по Львову зруйновано 36 квартир й 6 пошкоджено, - нардеп Тістик

7 липня, 2023 п'ятниця
18:54
Війна з Росією Львів, ракетний удар

Народний депутат Ростислав Тістик повідомив, що після роботи комунальних служб, які завершують прибирання на місці ракетного російського удару у Львові, власників квартир пустять, щоб забрати речі, які вціліли

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз на місці російського ракетного удару комунальні служби завершують прибирання. Після цього власникам пошкоджених квартир під наглядом поліції дозволять зайти й забрати власні речі, які вціліли. Загалом внаслідок ракетного удару було зруйновано 36 квартир, ще 6 пошкоджено", - розповів Тістик.

Нардеп розповів, що всі служби працюють у пришвидшеному режимі, щоб розпочати відновлювальні роботи будівлі.

"Після вже завершення всіх робіт конструктори, геодезисти та інші спеціалісти розпочнуть роботу з оцінки реальних наслідків удару. Тобто хочу наголосити, що всі відповідні інстанції зараз працюють на місці удару. Адже зараз потрібно якомога швидше встановити реальну шкоду. Це потрібно для того, щоб будівельники змогли почати роботу з відновлення будівлі", - додав він.

Атака на Львів та область

Станом на 08:27 пошуково-рятувальні роботи у Львові завершили. За останніми даними, унаслідок учорашнього ракетного удару по багатоквартирному будинку у Львові загинули 10 осіб. Одну людину знайшли вночі, ще одну, жінку, – сьогодні вранці (уточнював мер міста Андрій Садовий

Крім того, травмовані 42 людини. 16 з них госпіталізували.

Станом на 06:53 МВС звітувало, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 9, 42 людини отримали поранення (з них три дитини). 

6 липня рятувальники розбирали завали впродовж дня та продовжили робити це вночі. Близько опівночі стало відомо, що кількість загиблих сягнула семи. Тоді під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло жінки. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Увечері, близько 22-ї, Козицький розповів, що на місці зруйнованого будинку вже розібрали 70% руйнувань. До робіт залучали 668 людей та 139 одиниць техніки: працюють рятувальники, медики, поліціянти, представники комунальних служб, волонтери. Тоді на місці виявили ще одне тіло загиблої.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький о 15:16 інформував, що підтверджено загибель п'яти людей внаслідок удару РФ. Тоді з-під завалів дістали також тіло жінки.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що станом на 14:46 кількість постраждалих зросла до 40. Сімох людей вдалося врятувати, ще 64 - евакуювали.

"Розгорнуто 6 наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги", - додавали в МВС. 

Тоді депутат Львівської міської ради та волонтер Андріян Гутник в етері Еспресо зазначив, що за інформацією від сусідів на зв'язок не виходять ще кілька людей з будинку, вони можуть бути під завалами. 

Комунальні підприємства вже почали роботи над відновленням фасадів стін та дахів. Проте, у трьох будинках сильних пошкоджень зазнали конструктивні елементи, внаслідок чого ускладнився процес пошукових робіт. 

"Суттєве порушення цих об'єктів дуже ускладнює проведення пошукових робіт, оскільки нестабільність конструкцій становить небезпеку не тільки для людей, які можливо перебувають під завалами, а й для надзвичайників, які проводять пошукові заходи", - додавав Гутник. 

Міський голова Львова Андрій Садовий, оголосив дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто.

Станом на 09:07 очільник Львівської ОВА Максим Козицький звітував, про загибель чотирьох людей унаслідок атаки РФ по Львову. На момент влучання усі вони перебували в будинку.

"Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила II світову, але, на жаль, не пережила рашизму", - зазначав Козицький.

За його даними, зруйновано понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Крім цього, пошкоджена одна підстанція у Львові - 150 абонентів залишаються без електропостачання.

Також постраждали 34 людини. Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.

7 липня Львові завершились пошуково-рятувальні роботи на місці завалів багатоквартирного будинку, який росіяни атакували ракетами 6 липня. Там знайшли тіла 10 людей, ще 42 людини отримали поранення, з них три дитини. Крім того, пошкоджені інші будинки, школа, гуртожитки й офіс

Росія
Львів
тероризм
ракетний удар
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