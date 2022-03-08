Внаслідок ударів по Харкову сталися десятки пожеж, щонайменше 4 людини загинули
У результаті ударів і обстрілів Харкова в місті сталися десятки пожеж, відомо про загибель не менше чотирьох людей
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Росіяни продовжили обстрілювати і наносити повітряні удари по житлових кварталах і різних об'єктах Харкова, в результаті чого зафіксовано безліч руйнувань і пожеж.
Так, вигоріла 9-поверхівка по вулиці Краснодарській - пожежа охопила 27 квартир з 1-го по 9-й поверхи. Площа пожежі склала понад 1500 квадратних метрів.
"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбору завалів зруйнованих будівель. Було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС. Пожежники на пожежах і під завалами виявили тіла 4 загиблих", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 6 березня Зеленський нагородив Харків відзнакою міста-героя України.
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