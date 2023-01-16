Внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинув заслужений тренер України з боксу
Заслужений тренер України Михайло Кореновський загинув внаслідок ракетного удару росіян по багатоквартирному будинку в Дніпрі
Про це повідомив міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт у facebook.
"Дніпро. Серед загиблих – заслужений тренер України з боксу Михайло Кореновський. Без люблячого батька й чоловіка залишилась дружина з двома дітьми. Спортивна родина втратила хорошого тренера, вихованці якого неодноразово перемагали на світових та європейських змаганнях", - написав Гутцайт.
Дружина тренера в момент удару була на прогулянці з дітьми, а Кореновський збирався до них приєднатися.
Михайло Куреновський працював старшим тренером збірної Дніпропетровської області.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
- 16 січня станом на 10:30 з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі дістали тіла 36 загиблих.
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