Про це пише BFMTV.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що 667 осіб було арештовано протягом минулої ночі. Зазначається, що для усунення заворушень у ніч на четвер було зібрано 40 тисяч правоохоронців, з них 249 постраждали.

"Минулої ночі наша поліція, жандарми та пожежники мужньо протистояли насильству. Згідно з моїми твердими вказівками, вони провели 667 арештів", - йдеться у twitter посадовця.

В окремих містах було введено комендантську годину з 21:00 до 06:00, в деяких населених пунктах вона триватиме до понеділка.

Емманюель Макрон оголосив, що о 13:00 буде скликано термінову нараду кризового відділу, яку очолить особисто президент. Зазначається, що для цього Макрон перерве свою робочу поїздку до Брюсселя.

Смерть 17-річного підлітка

У вівторок, 27 червня, поліція Франції застрелила 17-річного хлопця, який не зупинив автівку. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як поліцейський наставляє пістолет на водія автомобіля, перш ніж лунає постріл.

Співробітники швидкої допомоги намагалися реанімувати підлітка на місці події, але він невдовзі помер. Офіцера, якого звинувачують у скоєнні пострілу, затримали за звинуваченням у вбивстві.

Стрілянина викликала серію протестів у вівторок ввечері в Нантері, районі, де був убитий підліток.

Активісти підпалювали автомобілі та сміттєві баки, руйнували автобусні зупинки та запускали феєрверки біля відділку поліції. ОМОН застосував сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, деякі з яких всю ніч створювали барикади.

Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що дії поліцейського "викликають питання", хоча він припустив, що поліцейський міг відчувати загрозу.