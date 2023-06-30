Внаслідок заворушень у Франції понад 650 людей арештовано, Макрон скликає термінову нараду
У Франції тривають заворушення, що виникли через смерть підлітка від рук поліцейського. Кількість арештованих зросла до 667 осіб, 249 поліцейських постраждали
Про це пише BFMTV.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що 667 осіб було арештовано протягом минулої ночі. Зазначається, що для усунення заворушень у ніч на четвер було зібрано 40 тисяч правоохоронців, з них 249 постраждали.
"Минулої ночі наша поліція, жандарми та пожежники мужньо протистояли насильству. Згідно з моїми твердими вказівками, вони провели 667 арештів", - йдеться у twitter посадовця.
В окремих містах було введено комендантську годину з 21:00 до 06:00, в деяких населених пунктах вона триватиме до понеділка.
Емманюель Макрон оголосив, що о 13:00 буде скликано термінову нараду кризового відділу, яку очолить особисто президент. Зазначається, що для цього Макрон перерве свою робочу поїздку до Брюсселя.
Смерть 17-річного підлітка
У вівторок, 27 червня, поліція Франції застрелила 17-річного хлопця, який не зупинив автівку. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як поліцейський наставляє пістолет на водія автомобіля, перш ніж лунає постріл.
Співробітники швидкої допомоги намагалися реанімувати підлітка на місці події, але він невдовзі помер. Офіцера, якого звинувачують у скоєнні пострілу, затримали за звинуваченням у вбивстві.
Стрілянина викликала серію протестів у вівторок ввечері в Нантері, районі, де був убитий підліток.
Активісти підпалювали автомобілі та сміттєві баки, руйнували автобусні зупинки та запускали феєрверки біля відділку поліції. ОМОН застосував сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, деякі з яких всю ніч створювали барикади.
Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що дії поліцейського "викликають питання", хоча він припустив, що поліцейський міг відчувати загрозу.
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