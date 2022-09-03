Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 380 дітей, більше ніж 1117 постраждали, - Офіс генерального прокурора

Про це повідомили в telegram.

"Більше ніж 1117 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 3 вересня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 380, а поранених - 737.

Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46", - йдеться у повідомленні.

Також Офіс генерального прокурора нагадав про платформу "Діти війни", на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

1 серпня запрацювала платформа "Діти війни", котра допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.

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