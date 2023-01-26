Вночі 27 січня біля Землі пролетить астероїд розміром з мікроавтобус

Про це повідомляє ВВС.

Астрономи впевнені, що астероїд не зачепить нашу планету, навіть якщо увійде в орбіту, зайняту світовими телекомунікаційними супутниками, які розташовані на 36 000 км над Землею. Видання зазначає, що шанс, що астероїд зачепить супутник дуже малий.

Навіть якби 2023 BU був на курсі прямого зіткнення, йому було б важко завдати значної шкоди. З орієнтовним розміром від 3,5 до 8,5 метрів небесне тіло, ймовірно, розпадеться високо в атмосфері.

"Залежно від того, з чого складається 2023 BU, навряд чи він коли-небудь досягне поверхні Землі. Замість цього він згорить в атмосфері як блискуча вогняна куля - яскравіша за повний місяць. Однак, імовірно, існує багато невідкритих астероїдів, які можуть проникнути в атмосферу та вдаритися об поверхню Землі, завдавши значної шкоди - багато вчених вважають, що ми можемо застати таку подію колись", - коментує ситуацію професор Дон Поллакко з Університету Воріка, Велика Британія,

2023 BU - нещодавно відкритий об’єкт, імовірно, розміром з мікроавтобус. Зазначається, що скоріш за все він пролітав повз Землю багато разів до цього, проте вперше він наблизився на таку малу відстань.

У суботу, 14 січня, повз Землю пролетить астероїд величиною майже з Біг-Бен у Лондоні, чия висота - 96 метрів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb