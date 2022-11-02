Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в телеграм.

Ворог завдав ударів по приватних будинках та лініях електропередачі. Є повідомлення про одну травмовану людину.

Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА, пише про 7 обстрілів 5 прикордонних громад області.

Повідомляється про атаки на Миропільську, Есманську, Зноб-Новгородську, Шалигинську громади.

"На щастя, в усіх випадках без жертв та руйнувань. Дякую нашим захисникам та захисницям!" - стверджує Дмитро Живицький.

Станом на ранок 2 листопада Сили оборони збили 12 із 13 ворожих БпЛА

Вночі 2 листопада сталася найбільша атака дронами-камікадзе на Дніпропетровщину, тоді ж Нікополь обстрілювали з РСЗВ

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