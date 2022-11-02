Ворог знову обстріляв Сумщину, зафіксовано майже 100 "прильотів"
За минулу добу зафіксовано понад 100 обстрілів з РСЗВ, артилерії та мінометів
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в телеграм.
Ворог завдав ударів по приватних будинках та лініях електропередачі. Є повідомлення про одну травмовану людину.
Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА, пише про 7 обстрілів 5 прикордонних громад області.
Повідомляється про атаки на Миропільську, Есманську, Зноб-Новгородську, Шалигинську громади.
"На щастя, в усіх випадках без жертв та руйнувань. Дякую нашим захисникам та захисницям!" - стверджує Дмитро Живицький.
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