На Донеччині та Луганщині вночі зв'язок від оператора Vodafone працював зі збоями, МВС повідомило про чотири диверсії

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Новини Донбасу" та журналіста Андрія Цаплієнка.



Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що вночі 18 лютого на лініях зв’язку оператора "Vodafone" в Луганській та Донецькій областях були скоєні цілеспрямовані диверсії.







Журналіст зазначив локації скоєних диверсій:

Слов’янськ, по вул. Карпинського;

Слов’янськ, по вул. Відродження, 1

Краматорськ, вул. Клубна, 17;

Лисичанськ, вул. В. Сосюри.

"На декілька годин підконтрольна Луганщина та північ Донеччини залишилась без стільникового зв’язку одного з трьох операторів. Зв’язок був відновлений ще до ранку. Все це частина плану РФ по дестабілізації ситуації в Україні", - написав Цаплієнко.



"Новини Донбасу" зазначають, що у Луганській та Донецькій області не працював стільниковий зв'язок "Водафон" та "Київстар".



Станом 1:08 у Краматорську ловить "Водафон", у користувачів LifeCell проблем зі зв'язком немає.



Технічні фахівці служби підтримки операторів повідомили виданюю, що не мають інформації, і попросили заповнити заявку на техобслуговування.



Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що правохоронці порушили кримінальні справи по фактам втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії.