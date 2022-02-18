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На Донеччині та Луганщині вночі зв'язок від оператора Vodafone працював зі збоями, МВС повідомило про чотири диверсії

18 лютого, 2022 п'ятниця
12:17
Суспільство Vodafone

Вночі 18 лютого у Донецькій та Луганській областях були перебої зі стільниковим зв'язком внаслідок диверсій у трьох містах

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Новини Донбасу" та журналіста Андрія Цаплієнка.

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що вночі 18 лютого на лініях зв’язку оператора "Vodafone" в Луганській та Донецькій областях були скоєні цілеспрямовані диверсії. 



Журналіст зазначив локації скоєних диверсій: 

  • Слов’янськ, по вул. Карпинського;
  • Слов’янськ, по вул. Відродження, 1
  • Краматорськ, вул. Клубна, 17;
  • Лисичанськ, вул. В. Сосюри.

"На декілька годин підконтрольна Луганщина та північ Донеччини залишилась без стільникового зв’язку одного з трьох операторів. Зв’язок був відновлений ще до ранку. Все це частина плану РФ по дестабілізації ситуації в Україні", - написав Цаплієнко.

"Новини Донбасу" зазначають, що у Луганській та Донецькій області не працював стільниковий зв'язок "Водафон" та "Київстар". 

Станом 1:08 у Краматорську ловить "Водафон", у користувачів LifeCell проблем зі зв'язком немає.

Технічні фахівці служби підтримки операторів повідомили виданюю, що не мають інформації, і попросили заповнити заявку на техобслуговування.

Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що правохоронці порушили  кримінальні справи по фактам втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії. 

  • Нагадаємо, 17 лютого російські бойовики обстріляли Станицю Луганську, внаслідок чого снаряди потрапили у дитячий садочок, а двоє цивільних осіб отримали контузії.

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