На Донеччині та Луганщині вночі зв'язок від оператора Vodafone працював зі збоями, МВС повідомило про чотири диверсії
Вночі 18 лютого у Донецькій та Луганській областях були перебої зі стільниковим зв'язком внаслідок диверсій у трьох містах
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Новини Донбасу" та журналіста Андрія Цаплієнка.
Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що вночі 18 лютого на лініях зв’язку оператора "Vodafone" в Луганській та Донецькій областях були скоєні цілеспрямовані диверсії.
Журналіст зазначив локації скоєних диверсій:
- Слов’янськ, по вул. Карпинського;
- Слов’янськ, по вул. Відродження, 1
- Краматорськ, вул. Клубна, 17;
- Лисичанськ, вул. В. Сосюри.
"На декілька годин підконтрольна Луганщина та північ Донеччини залишилась без стільникового зв’язку одного з трьох операторів. Зв’язок був відновлений ще до ранку. Все це частина плану РФ по дестабілізації ситуації в Україні", - написав Цаплієнко.
"Новини Донбасу" зазначають, що у Луганській та Донецькій області не працював стільниковий зв'язок "Водафон" та "Київстар".
Станом 1:08 у Краматорську ловить "Водафон", у користувачів LifeCell проблем зі зв'язком немає.
Технічні фахівці служби підтримки операторів повідомили виданюю, що не мають інформації, і попросили заповнити заявку на техобслуговування.
Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що правохоронці порушили кримінальні справи по фактам втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії.
- Нагадаємо, 17 лютого російські бойовики обстріляли Станицю Луганську, внаслідок чого снаряди потрапили у дитячий садочок, а двоє цивільних осіб отримали контузії.
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