Водій евакуаційного автобуса, якого обстріляли у Попасній, живий. Його тримають у полоні
Чоловіка, який допомагав евакуювати людей з Попасної, що на Луганщині, російські військовослужбовці захопили у полон
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
Водія шукали впродовж двох днів. Сергій Гайдай повідомив, що російські ЗМІ записали з ним інтерв'ю та змусили говорити неправду.
"І от сьогодні, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу. Окупанти змусили його говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, що ми кинули своїх напризволяще. Брехня, якою росіяни тільки і живуть. Вбивають, брешуть і знищують", - написав Гайдай.
- 29 квітня російські військовослужбовці з гранатомета обстріляли евакуаційний транспорт у Попасній. Військові групи, які побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові. Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотному шляху мав забрати людей, не знайшли, зв‘язку з водієм не було.
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