Водій евакуаційного автобуса, якого обстріляли у Попасній, живий. Його тримають у полоні

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.



Водія шукали впродовж двох днів. Сергій Гайдай повідомив, що російські ЗМІ записали з ним інтерв'ю та змусили говорити неправду.



"І от сьогодні, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу. Окупанти змусили його говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, що ми кинули своїх напризволяще. Брехня, якою росіяни тільки і живуть. Вбивають, брешуть і знищують", - написав Гайдай.

29 квітня російські військовослужбовці з гранатомета обстріляли евакуаційний транспорт у Попасній. Військові групи, які побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові. Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотному шляху мав забрати людей, не знайшли, зв‘язку з водієм не було.