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Водія, який у п'яному стані збив дітей в Харкові, заарештували з правом на заставу

12 листопада, 2021 п'ятниця
23:12
Кримінал

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 34-річному чоловіку, який 11 листопада за кермом позашляховика Toyota збив дітей на пішохідному переході

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Харківській області.

Винуватця ДТП заарештовано на 60 діб. Суд надав йому право внесення застави у розмірі 340 500 грн.

У поліції зазначили, що санкція ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України, за якою оголошено підозру, передбачає від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

"Суспільне" з посиланням на речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка повідомляє, що обвинувачення пропонувало суду призначити заставу в розмірі 10 млн грн.

"Прокурор у судовому засіданні просив обрати тримання під вартою, суддя попросив зазначити суму застави, яка б прокуратуру влаштовувала. Ми просили 10 млн грн", - сказав Чубенко.

Підозрюваний заявив, що "згоден із провиною". Проте прокуратура вважає, що винуватець ДТП не розкаявся, та планує оскаржити запобіжний захід.

"Особа посилається на ст. 63 Конституції, що дає право не давати будь-які свідчення щодо себе", - додав Чубенко.

  • Нагадаємо, 11 листопада 2021 року в Харкові водій під час перетину перехрестя проспекту Науки та вулиці Тобольської проїхав на червоний сигнал світлофора та збив 13-річних хлопчика і дівчинку, які йшли по регульованому пішохідному переходу на зелений для них сигнал світлофора.
  • У Харкіській міській раді повідомили, що діти перебувають у стані середньої тяжкості.
  • Очільник МВС Денис Монастирський повідомив, що порушник раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але справа була закрита та не дійшла до суду.
  • Водієві оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом у стані сп'яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України)
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