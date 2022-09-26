Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"За 110 років Росія втретє проводить мобілізацію - у 1914 році, перед Першою світовою війною, у 1941 році - в ході Другої світової війни й зараз, у 2022 році. Це свідчить про те, що путінський режим усвідомлює пастку, в яку він потрапив в Україні. Він знає, що воєнна поразка в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна та колапсу російській державності. У Першій та Другій світовій війні Росія мала великих союзників. Треба розвіяти ще один міф, начебто Росія може перемагати без союзників, ні, не може. Тільки тоді, коли є союзники вона може показати результат", - наголосив Черник.

Військовий експерт також додав, що Росія декларує мобілізаційний ресурс у межах 25 мільйонів людей.

"Думаю, що насправді такого ресурсу у них не має, але в межах від 3 до 5 мільйонів - ресурс є. Мене беруть сумніви, що вони можуть навіть цих 300 тис. поставити до строю. 24 лютого в Україну зайшло підготовлене угруповання, яке налічувало від 180 до 200 тис. Частину ми перемололи, частину вони замінили через приховану мобілізацію й 150-180 тис. це доволі серйозний ресурс. Я вважаю, що 100% він буде низькопробним, але нас це не має розхолоджувати. Бої як йшли так йдуть, ми маємо вбити якомога більше ворога", - підкреслив Черник.

ГУР застерігає, що РФ готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників. Ймовірно, перші постраждають підприємства енергетичної галузі

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара продовжує докладати зусилля з організації зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



