Воєнна поразка в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна та колапсу російській державності, - військовий експерт Черник
Військовий експерт Петро Черник зазначив, що путінський режим усвідомлює пастку, в яку він потрапив в Україні
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"За 110 років Росія втретє проводить мобілізацію - у 1914 році, перед Першою світовою війною, у 1941 році - в ході Другої світової війни й зараз, у 2022 році. Це свідчить про те, що путінський режим усвідомлює пастку, в яку він потрапив в Україні. Він знає, що воєнна поразка в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна та колапсу російській державності. У Першій та Другій світовій війні Росія мала великих союзників. Треба розвіяти ще один міф, начебто Росія може перемагати без союзників, ні, не може. Тільки тоді, коли є союзники вона може показати результат", - наголосив Черник.
Військовий експерт також додав, що Росія декларує мобілізаційний ресурс у межах 25 мільйонів людей.
"Думаю, що насправді такого ресурсу у них не має, але в межах від 3 до 5 мільйонів - ресурс є. Мене беруть сумніви, що вони можуть навіть цих 300 тис. поставити до строю. 24 лютого в Україну зайшло підготовлене угруповання, яке налічувало від 180 до 200 тис. Частину ми перемололи, частину вони замінили через приховану мобілізацію й 150-180 тис. це доволі серйозний ресурс. Я вважаю, що 100% він буде низькопробним, але нас це не має розхолоджувати. Бої як йшли так йдуть, ми маємо вбити якомога більше ворога", - підкреслив Черник.
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