English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією Воєнна поразка в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна та колапсу російській державності, - військовий експерт Черник
Ексклюзив

Воєнна поразка в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна та колапсу російській державності, - військовий експерт Черник

26 вересня, 2022 понедiлок
15:16
війна з Росією путін путлер

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що путінський режим усвідомлює пастку, в яку він потрапив в Україні

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"За 110 років Росія втретє проводить мобілізацію - у 1914 році, перед Першою світовою війною, у 1941 році - в ході Другої світової війни й зараз, у 2022 році. Це свідчить про те, що путінський режим усвідомлює пастку, в яку він потрапив в Україні. Він знає, що воєнна поразка в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна та колапсу російській державності. У Першій та Другій світовій війні Росія мала великих союзників. Треба розвіяти ще один міф, начебто Росія може перемагати без союзників, ні, не може. Тільки тоді, коли є союзники вона може показати результат", - наголосив Черник.

Військовий експерт також додав, що Росія декларує мобілізаційний ресурс у межах 25 мільйонів людей.

"Думаю, що насправді такого ресурсу у них не має, але в межах від 3 до 5 мільйонів - ресурс є. Мене беруть сумніви, що вони можуть навіть цих 300 тис. поставити до строю. 24 лютого в Україну зайшло підготовлене угруповання, яке налічувало від 180 до 200 тис. Частину ми перемололи, частину вони замінили через приховану мобілізацію й 150-180 тис. це доволі серйозний ресурс. Я вважаю, що 100% він буде низькопробним, але нас це не має розхолоджувати. Бої як йшли так йдуть, ми маємо вбити якомога більше ворога", - підкреслив Черник.

  • ГУР застерігає, що РФ готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників. Ймовірно, перші постраждають підприємства енергетичної галузі
  • Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара продовжує докладати зусилля з організації зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новини
Україна
Володимир Путін
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
Читайте також:
Олександр Айдар
Автор Тетяна Яворська
24 вересня, 2022 субота
Герої України. Олександр – світовий рекордсмен по знищенню броньованої техніки за день, якого цитував Байден
Андрій Піонтковський
24 вересня, 2022 субота
Путіну сказали, що його вб'ють, якщо він застосує ядерну зброю, - Піонтковський
Сергій Лавров
25 вересня, 2022 неділя
Лавров зганьбився з назвами Луганської та Запорізької області під час виступу на Генасамблеї ООН
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
26 вересня
15:56
Олександр Петраков
Петраков поскаржився на втрати збірної України перед матчем з Шотландією
15:53
Харківщина, Первомайськ
Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському на Харківщині: вбито дитину, зруйновано будинки
15:50
окупанти Мелітополь
У Мелітополі окупанти повторно ходять по домівках містян для проведення "голосування", - мер про псевдореферендум
15:36
На фото: Фінський оперний співак Петрус Шродерус
Фінський співак проводить концертний тур на підтримку України
15:19
осінь
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям майже літню погоду
15:17
БТР на кордоні Грузії та РФ
На випадок прориву резервістів. До пункту пропуску на кордоні РФ з Грузією під'їхав БТР з солдатами
14:55
Перша леді США Джіл Байден
Перша леді США Джіл Байден пообіцяла підтримку родин українських захисників, що загинули
14:49
знищення техніки окупантів
Українські воїни показали, як знищують техніку армії РФ разом із окупантами
14:47
Валерій Залужний
Залужний потрапив на обкладинку нового числа Time
14:40
Оргія на Щекавиці
"Влаштуємо оргію": Українці жартома реагують на погрози Путіна ядерними ударами, - огляд соцмереж
14:33
Японія
Японія заборонила експорт у РФ матеріалів, які можуть бути використані у виготовленні хімічної зброї
14:28
кібератака
Кремль планує масовані кібератаки на критичну інфраструктуру та союзників, - українська розвідка
14:23
Ексклюзив
Росія поступово перетворюється на гігантську Північну Корею, - дипломат Єльченко
14:21
Мета Ердогана - організувати зустріч Путіна та Зеленського задля досягнення справедливого миру, - МЗС Туреччини
14:10
Туреччина та Сербія не визнаватимуть результатів псевдореферендумів РФ в окупованих областях України
14:09
МАГАТЕ, Раффаель Гроссі, Запорізька АЕС, ядерна безпека, ЗАЕС, Держдеп США
МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС
14:05
Брітні Спірс
Під цілодобовим наглядом та під замком 4 місяці: Брітні Спірс розповіла нові подробиці опіки
14:03
Ексклюзив
санкції проти Росії
Від санкцій Заходу за ядерний удар по Україні у РФ залишиться грошей і запасу міцності лише на рік, - аналітик Бурковський
13:21
Оновлено
Стрілянина в школі в Іжевську
В російському Іжевську чоловік відкрив стрілянину в школі: щонайменше 13 людей загинуло, серед них 7 дітей
12:57
Олександр Петраков
Петраков може залишити посаду головного тренера збірної України
12:54
Ексклюзив
путін
Путін може затягувати визнання результатів псевдореферендумів, - голова КВУ Кошель
12:51
На фото DZIDZIO (Михайло Хома) та Олександр Пономарьов
Українські артисти закликали мешканців окупованих територій бойкотувати "референдуми"
12:43
Євген Пригожин
Пригожин визнав, що є засновником ПВК Вагнера та відзначив особливу "заслугу" компанії в долях "Л/ДНР"
12:37
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі та зробили спільну заяву щодо відносин із Заходом
12:33
Петро Порошенко
За часів президентства Порошенка постала Українська Армія, - Княжицький
12:30
на фото: акція протесту у Ліоні
"Росія - держава-терорист": у французькому Ліоні відбулася акція протесту
12:17
Мая Санду
Санду попередила, що Молдова позбавлятиме громадянства за участь у війні з Україною на боці РФ
12:10
Ексклюзив
опалення-діти-школа
На тимчасово окупованих територіях підготовка до опалювального сезону взагалі не відбувається, - виконавчий директор Асоціації міст України
11:50
Катівня на Харківщині, село Липці
На деокупованій Харківщині знайшли чергову катівню окупантів
11:48
На фото Володимир Зеленський
Україна отримала лише згоду на передачу NASAMS: речник Зеленського уточнив заяву президента про систему ППО зі США
11:42
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Незважаючи на російську ядерну парасольку, визволення окупованих територій продовжиться, - Згурець
11:39
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни не зможуть працювати на окупованій ЗАЕС, оскільки за роки незалежності Україна модернізувала енергоблок, - експертка з атомної енергетики
11:30
На фото: акторка Імельда Стонтон у ролі королеви Єлизавети
Netflix оголосив точну дату виходу нового сезону серіалу "Корона" про Єлизавету ІІ
11:28
Полтава
У трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби та пролунає технічних вибух
11:06
Росія щодня продукує нові фейки
Зеленський "злякався" російської мобілізації, а кількість охочих проїхати до "звільненої частини Запорізької області збільшилася": нові фейки роспропаганди
11:00
обстріл Миколаєва
Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: пошкоджено промзону на околицях міста
10:56
Казахстан
Казахстан не визнає псевдореферендумів на окупованих РФ територіях України
10:52
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Мелітополь є ключем для звільнення Півдня, - Згурець
10:48
Новини компаній
АвтоКрАЗ Жеваго передав броньований автомобіль-розміновувач для ДСНС України
10:33
Андреа Белотті (в центрі) у матчі Італія - Угорщина
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 26 вересня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV