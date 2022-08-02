Про це Емманюель Макрон написав у Facebook.

"Російські збройні сили повинні знати, що воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними Команда французьких експертів вже надала допомогу на майданчику, а ми передали мобільну лабораторію тестування ДНК", - написав Макрон.

Він також привітав вихід першого судна з українським зерном у море. "Відправлення сьогодні з Одеського порту першого судна, що перевозить українські зернові — гарна новина. Продовжуються європейські зусилля щодо експорту українського зерна сухопутних та річкових маршрутів", - запевнив президент Франції.

1 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном про оборонну, макрофінансову та правову допомогу Україні.

У рамках допомоги Україні Франція здійснила постачання САУ Caesar. Спочатку було передано 12 установок, а згодом президент Емманюель Макрон заявив про передачу ще шести САУ.

21 липня міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню Франція витратить 85 млн євро на закупку самохідних артилерійських установок Caesar на заміну тим, які вона раніше передала Україні.

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