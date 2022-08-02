Воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними, - Макрон
Президент Франції наголошує, що російська армія повинна знати, що скоєні нею воєнні злочини в Україні не залишаться безкарними
Про це Емманюель Макрон написав у Facebook.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+21°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.21
Купівля 39.21Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе
2022, вiвторок
2 серпня
00:55
США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" Аз-Завахірі. Байден виступить зі зверненням, - AP
00:39
Росія з політичних причин надалі відмовляється забирати турбіну для Північного потоку - 1 , - Німеччина
00:15
"Це не дрібниці для нас". Зеленський попросив Макрона посприяти розблокуванню 8 млрд євро макрофіну для України
00:05
Ексклюзив
Чекати немає сил, хочеться кричати та просити про допомогу, - дружина полоненого морського піхотинця
2022, понедiлок
1 серпня
23:55
Російські солдати, яких позбавили свободи через відмову воювати в Україні, поскаржилися у слідчий комітет РФ
23:21
Президент США Джо Байден підписав меморандум про надання Україні військової допомоги на $550 мільйонів
22:09
Якогось сигналу, навіть неофіційного, я не отримував. Український омбудсман розповів про реакцію ООН на запити щодо Оленівки
22:00
Ексклюзив
Україна повертає Росію до реальності, знищуючи Чорноморський флот, - військовий експерт Самусь
21:55
Діють на загарбників, як свята вода на чортів. Біля посольства РФ у Вашингтоні російський дипломат розтоптав соняшники
21:36
Снаряди для HIMARS та боєприпаси для артилерії: США планують ухвалити новий пакет військової допомоги Україні
21:25
ЄС відкритий до діалогу з РФ, якщо вона відмовиться від імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, зокрема й України, — Боррель
21:18
Ексклюзив
Не підкорившись Путіну, Лукашенко може бути фізично відсторонений, - генерал Маломуж
21:17
Аналітика
Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на Півдні, а особливо систем HIMARS. Колонка Сергія Згурця
20:31
Остаточно особу ще не встановлено. Костін розповів про садистів, що катували українського полоненого