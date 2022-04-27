Про це Віталій Портников сказав у рамках онлайн-дискусії "Свобода медіа під час агресії Росії проти України", що відбувалася в перший день Міжнародної триденної конференції "Після війни: переосмислення майбутнього громадянського суспільства".



"Коли ми говоримо про відключення трьох телевізійних каналів, які не є в одній політичній групі з тими телевізійними олігархічними каналами, які об'єдналися в єдиний марафон, то ми не говоримо про якесь рішення, яке ухвалено на рівні відповідних регулюючих органів. Вони, в принципі, повинні були (згідно з постановою РНБО) ухвалювати рішення щодо участі/неучасті цих каналів у єдиному марафоні, регламенту їхнього ефірного мовлення і таке інше. Але ж ні! Прямий, 5 канал і Еспресо відключені від цифрового мовлення просто рішенням чиновника в Концерні радіо і телебачення. Він навіть не відповідає за своє рішення, не говорить, що він його ухвалив, не пояснює, чому він його ухвалив. І це точно ніяк не пов'язано зі свободою слова. Це пов'язано зі зловживання владою. І у воєнний, і в мирний час за такі речі має бути кримінальна відповідальність. Зокрема й для тих, які виправдовують дії цього чиновника, але поряд з цим не хочуть взяти на себе відповідальність за ухвалення таких рішень", – зазначив Портников.



Він нагадав, що немає ані рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, з яким можна було б полемізувати з приводу вимкнення каналів із цифрової мережі Т2, ані відповідного рішення РНБО.



"Є лише рішення, яке полягає в тому, що Рада з питань національного телебачення і радіомовлення має вирішити регламентно, як канали беруть участь у телемарафоні. Тому, в принципі, не існує ніякого рішення, на яке ми могли би спиратись чи апелювати до нього. Я вас переконую, що воєнний стан – це не привід для порушення закону. Це не привід для свавілля і неповаги до законодавства країни, яку влада зобов'язана захищати. Бо захист країни – це повага до законодавства, і ніякі політичні мотивації не можуть змінити цього просто факту. Я не думаю, що ми зараз обговорюємо у випадку з Еспресо, 5 каналом і Прямим питання про свободу слова. Це не історія про свободу слова. Це історія про зловживання законом", – наголосив журналіст.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрової мережі Т2. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

На сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"

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