Про це йдеться в телеграмі ВМС ЗСУ.

"29 серпня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - зазначили у відомстві.

На Донеччині вони знищили ворожий склад із боєкомплектом і 6 окупантів.

Крім того, артилерія ВМС ЗСУ ліквідувала 8 загарбників і автівку з боєприпасами. Остаточні втрати росіян уточнюють.

За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 47 550 окупантів, 3217 одиницб автотехніки й автоцистерн.

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