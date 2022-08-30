Воїни Військово-Морських сил ЗСУ минулої доби знищили склад, техніку та понад десяток окупантів
Українські піхотинці й артилеристи 29 серпня знищили 14 загарбників, російські склад із боєкомплектом, автівку
Про це йдеться в телеграмі ВМС ЗСУ.
"29 серпня, на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - зазначили у відомстві.
На Донеччині вони знищили ворожий склад із боєкомплектом і 6 окупантів.
Крім того, артилерія ВМС ЗСУ ліквідувала 8 загарбників і автівку з боєприпасами. Остаточні втрати росіян уточнюють.
- За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 47 550 окупантів, 3217 одиницб автотехніки й автоцистерн.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе