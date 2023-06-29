Вокаліст U2 Боно створив портрет Зеленського для The Atlantic, його тиражують для UNITED24
Боно створив портрет Зеленського для обкладинки The Atlantic, з неї готують лімітовану версію сувенірів, які продадуть для потреб UNITED24
Про це у телеграм повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Новий крутий проєкт UNITED24 та вокаліста легендарного U2 Боно. Він створив ілюстрацію із зображенням президента Зеленського для обкладинки одного з найвпливовіших світових журналів The Atlantic. Тепер гурт випустив лімітовану версію футболок, худі та плакатів із цією ілюстрацією Президента. Весь прибуток від продажу піде на купівлю машин швидкої допомоги через UNITED24", - йдеться у дописі.
Міністр подякував гурту U2 та Боно за постійну підтримку України та зазначив, що усі ці вироби можна придбати за посиланням.
Федоров додає, що за понад рік роботи UNITED24 завдяки таким зборам придбали 191 автівку швидкої допомоги, тисячі одиниць обладнання — від генераторів для лікарень до апаратів ШВЛ, від рентгенівських апаратів із C-аркою до тренажерів для реабілітації поранених. І вони вже рятують життя.
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