Волейболіста, який відмовився від України заради Росії, спіймали на допінгу
Російський волейболіст Дмитро Мусерський дискваліфікований на 9 місяців через позитивний допінг-тест
Про це повідомляє "Чемпіон".
Мусерський дискваліфікований на 9 місяців через провалений допінг-тест, який він здав ще у 2013 році. Обмеження триватиме з 5 квітня 2021 року по 4 січня 2022 року.
Волейболіст народився у Макіївці та захищав кольори юніорської збірної України. Але наприкінці 2006 року змінив спортивне громадянство з українського на російське.
У складі збірної Росії Дмитро Мусерський став олімпійським чемпіоном 2012 року, а також виграв Кубок світу - 2011, чемпіонат Європи - 2013, Лігу націй - 2018 і Світову лігу у 2011 і в 2013 роках.
- 20 вересня чоловіча збірна Італії обіграла Словенію у фіналі чемпіонату Європи з волейболу.
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