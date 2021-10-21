Волейболіста, який відмовився від України заради Росії, спіймали на допінгу

Про це повідомляє "Чемпіон".



Мусерський дискваліфікований на 9 місяців через провалений допінг-тест, який він здав ще у 2013 році. Обмеження триватиме з 5 квітня 2021 року по 4 січня 2022 року.



Волейболіст народився у Макіївці та захищав кольори юніорської збірної України. Але наприкінці 2006 року змінив спортивне громадянство з українського на російське.



У складі збірної Росії Дмитро Мусерський став олімпійським чемпіоном 2012 року, а також виграв Кубок світу - 2011, чемпіонат Європи - 2013, Лігу націй - 2018 і Світову лігу у 2011 і в 2013 роках.

20 вересня чоловіча збірна Італії обіграла Словенію у фіналі чемпіонату Європи з волейболу.