Про це секретар РНБО заявив в ефірі всеукраїнського марафону.

"Те, що стосується волі, – вона у нас є. Ця воля нас врятувала 24-25 лютого. І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті об'єкти, про які ви говорите, були знищені. Щобільше, заява нашого президента, що ми даватимемо відповідь саме по тих територіях, звідки це йде, яскраве підтвердження цього", – сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що РНБО відомо, звідки було здійснено всі ракетні обстріли української території.

За словами очільника РНБО, 74% влучень росіян не мають жодного відношення до військової сфери, це влучення у цивільну інфраструктуру.

27 липня Данілов спрогнозував розпад Російської імперії.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом та організацію альтернативних поромних чи понтонних переправ.

В ОК "Південь" зазначають, що ЗСУ закріпили контроль над транспортними артеріями окупованих територій на Півдні України.

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