Волинь отримала гуманітарну допомогу від Сейму Польщі, - голова ОДА
Волинь отримала вантажівку гуманітарної допомоги від Сейму Республіки Польща
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
За його словами, у доставленому польським представництвом вантажі розсортована спеціалізована гуманітарна допомога. Зокрема це інсуліни, антибіотики та знеболювальні.
Усе сертифіковане, було закуплено в Польщі та доставлено на Волинь.
"Загалом вантаж дуже необхідний, адже його швидко можна сформувати та відправити за запитами, які до нас надходять від громадських організацій, волонтерів чи військових адміністрацій інших областей", - додає очільник Волинської ОДА.
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