Воллес: Розкол в армії РФ реальний, а втрати жахливі – Росію можна перемогти
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія "більш крихка", ніж це хочуть визнати у Москві і її можна перемогти
Про це він сказав під час виступу на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні, повідомляє The Guardian.
За словами британського міністра, війну РФ проти України "можна виграти".
"Я думаю, що Росія набагато крихкіша, ніж росіяни хочуть визнати... Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, рівень втрат жахливий", – зазначив Воллес.
Він підкреслив, що російський президент Путін "дуже обережно" ставиться до території країн НАТО.
"Вони (росіяни, – ред.) дуже, дуже обережні і намагаються не провокувати. Можна стверджувати, що альянс сам по собі функціонує. Стримуючий фактор п’ятої статті діє", – сказав Воллес.
Він додав, що війна РФ проти України призвела до "пожвавлення" НАТО після "стагнації".
- Також сьогодні, 18 липня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав Україну бойовою лабораторією, яка експериментує зі зброєю й технологіями для протидії російським окупантам.
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