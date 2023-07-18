Про це пише Sky News.

За словами Воллеса, "прагнення України вижити" змусило владу скасувати правила та норми мирного часу, щоби випробувати нову зброю та модифікації, запропоновані союзниками. Це нововведення пішло на користь і союзникам України, зазначив міністр оборони Великої Британії.

"Їм (українцям, - ред.) довелося піти на ризик і експериментувати з речами, про які вони могли не знати, чи працюють вони, і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це показало нам шлях", — сказав Воллес.

"Я шкодую про обставини, що це сталося, але це показало, як треба діяти у 21 столітті на новому полі битви", - додав він.