Волноваху п'ятий день рівняють із землею, евакуювали майже 500 людей, – голова Донецької ОВА
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що населений пункт Волноваха вже "п'ятий день рівняють із землею" російські військові
Про це Кириленко написав у своєму Facebook.
З Волноваського району вже евакуювали 496 людей.
"Загалом з початку російського вторгнення, із Волновахи та частково - Волноваського району евакуювали 496 людей, у тому числі 100 дітей та троє людей з інвалідністю. Зазначу, що російські війська рівняють Волноваху із землею вже п'ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах. Окупанти не дають можливості вивезти їх зеленим гуманітарним коридором. Використовуємо будь-яку можливість, щоб допомогти людям", - написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- 26 лютого у Волновасі на Донеччині через обстріли російських військових "Градами" та артилерією загинули 15 мирних жителів.
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