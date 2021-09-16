Володіє нестандартним стилем: Експромоутер Кличка пообіцяв Джошуа проблеми у бою з Усиком
Колишній промоутер Володимира Кличка Том Леффлер заявив, що український боксер Олександр Усик здатен перемогти британця Ентоні Джошуа
Про це він заявив у інтерв'ю TheRingDigital.
За словами Леффлера, стиль Усика є дуже незручним для суперників, тому він спроможний створити у поєдинку з Джошуа сенсацію.
"Я вважаю, що Усик володіє одним з найбільш нестандартних і складних для суперників стилів. Не знаю, кого Джошуа запросив в якості спаринг-партнерів, але Усик - швидкий, мобільний шульга, який може вдарити. Ви могли побачити в його бою з Гассієвим, наскільки він підвищив рівень своєї гри. Олександр дійсно домінував в тому поєдинку. Так що я не здивуюся, якщо Усик влаштує апсет і поб'є Джошуа", - сказав Леффлер.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 14 вересня британський промоутер Френк Воррен заявив, що у разі, якщо Олександру Усику вдасться впоратися з пресингом Ентоні Джошуа у першій половині поєдинку, то він переможе за очками.
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