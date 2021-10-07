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Володіє важким ударом: Лопес дав прогноз на бій Ломаченка з ексчемпіоном світу

7 жовтня, 2021 четвер
11:50
Спорт Теофімо Лопес

Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що ганець Річард Коммі здатен перемогти українця Василя Ломаченка

Про це він заявив у інтерв'ю FightHype.   

За словами Лопеса, український боксер всіляко намагається отримати реванш з ним, однак навіть Коммі, якого американець нокаутував у 2019 році, здатен його зупинити. "Це відмінно. Ломаченко, вперед, роби те, що ти повинен зробити. Знаю, що ти намагаєшся дістатися до мене, але ти вже мені програв. Безумовно, Коммі здатен спіймати Ломаченка. Річард володіє важким ударом", - сказав Лопес, який у 2019 році відібрав у Річарда Коммі звання чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) у легкій вазі (до 61,2 кг). 

У жовтні 2020 американець також завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). 

 

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Бокс
Василь Ломаченко
Теофімо Лопес
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