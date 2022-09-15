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Володимир Кличко отримав німецьку премію M100 Media Award, якою відзначили український народ

15 вересня, 2022 четвер
23:04
Новини

У Потсдамі, 15 вересня, відбулася церемонія вручення премії в галузі ЗМІ та свободи слова. Вручили її колишньому боксерові Володимиру Кличку

Про це Рада премії написала в Твіттері.

Престижну нагороду, за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення, отримав український народ.

Премію "M100 Media Award" присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. У різні роки премію отримували колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс Дітріх Геншер, засновник організації "Лікарі без кордонів", французький журнал Charlie Hebdo, італійський письменник та журналіст Роберто Савіано та ірландський музикант Боб Гелдоф.

  • Нагадаємо, Букерівська премія оголосила короткий список творів, що претендують на нагороду у 2022 році

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