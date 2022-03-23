Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію, - Anonymous

Про це вони написали у Twitter.



"Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію", - йдеться у твіті хакерів.



За годину Anonymous додали, що у денацифікації також бере участь і український народ.



"Виправлення: Володимир Зеленський і український народ повільно, але впевнено денацифікують Росію", - написали Anonymous.

Нагадаємо, що раніше хакери Anonymous дали 48 годин на припинення роботи в РФ компаніям, які цього ще не зробили, інакше обіцяли витік даних.

Після цього хакерська група Anonymous оприлюднила інформацію з бази даних компанії Nestlе після відмови останньої покинути ринок Росії.