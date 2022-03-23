Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію, - Anonymous
Хакерська група Anonymous заявили, що президент України Володимир Зеленський денацифікує Росію
Про це вони написали у Twitter.
"Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію", - йдеться у твіті хакерів.
За годину Anonymous додали, що у денацифікації також бере участь і український народ.
"Виправлення: Володимир Зеленський і український народ повільно, але впевнено денацифікують Росію", - написали Anonymous.
- Нагадаємо, що раніше хакери Anonymous дали 48 годин на припинення роботи в РФ компаніям, які цього ще не зробили, інакше обіцяли витік даних.
- Після цього хакерська група Anonymous оприлюднила інформацію з бази даних компанії Nestlе після відмови останньої покинути ринок Росії.
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