Вони були вражені моєю грою, - 18-річний футболіст "Динамо" підтвердив, що ним цікавиться "Баварія"
Сенегальський форвард київського "Динамо" U-19 Самба Діалло підтвердив, що до нього є інтерес від мюнхенської "Баварії"
Про це він повідомив в інтерв'ю itv Senegal
18-річний Діалло заявив, що після матчу проти "Баварії" у Юнацької ліги УЄФА з ним дійсно зв'язувалися представники німецького клубу.
"Відразу після гри у відповідь проти "Баварії" зі мною вийшли на зв'язок офіційні представники мюнхенського клубу. Вони були під враженням від моєї гри на груповому етапі. Однак, ми вирішили продовжити відносини з "Динамо" Київ, адже я щасливий грати в цьому клубі", - сказав сенегалець.У поточному сезоні Юнацької ліги УЄФА Самба Діалло зіграв 6 матчів, в яких забив 5 голів.
- 29 вересня у 2-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" розгромно перемогло мюнхенську "Баварію".
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