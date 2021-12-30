Вони були вражені моєю грою, - 18-річний футболіст "Динамо" підтвердив, що ним цікавиться "Баварія"

Про це він повідомив в інтерв'ю itv Senegal

18-річний Діалло заявив, що після матчу проти "Баварії" у Юнацької ліги УЄФА з ним дійсно зв'язувалися представники німецького клубу.

"Відразу після гри у відповідь проти "Баварії" зі мною вийшли на зв'язок офіційні представники мюнхенського клубу. Вони були під враженням від моєї гри на груповому етапі. Однак, ми вирішили продовжити відносини з "Динамо" Київ, адже я щасливий грати в цьому клубі", - сказав сенегалець.

29 вересня у 2-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" розгромно перемогло мюнхенську "Баварію".

У поточному сезоні Юнацької ліги УЄФА Самба Діалло зіграв 6 матчів, в яких забив 5 голів.

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