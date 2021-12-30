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Вони були вражені моєю грою, - 18-річний футболіст "Динамо" підтвердив, що ним цікавиться "Баварія"

30 грудня, 2021 четвер
21:34
Спорт Самба Діалло

Сенегальський форвард київського "Динамо" U-19 Самба Діалло підтвердив, що до нього є інтерес від мюнхенської "Баварії"

Про це він повідомив в інтерв'ю itv Senegal

18-річний Діалло заявив, що після матчу проти "Баварії" у Юнацької ліги УЄФА з ним дійсно зв'язувалися представники німецького клубу. 

"Відразу після гри у відповідь проти "Баварії" зі мною вийшли на зв'язок офіційні представники мюнхенського клубу. Вони були під враженням від моєї гри на груповому етапі. Однак, ми вирішили продовжити відносини з "Динамо" Київ, адже я щасливий грати в цьому клубі", - сказав сенегалець.

У поточному сезоні Юнацької ліги УЄФА Самба Діалло зіграв 6 матчів, в яких забив 5 голів. 

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футбол
Динамо
трансфери
Баварія
юнацька Ліга УЄФА
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