"Вони не стоять на автопарку, їх ще треба виготовити": у Німеччині відкинули звинувачення Польщі в невиконанні обіцянки щодо танків
Уряд Німеччини відкинув заяви президента Польщі Анджея Дуди про те, що вони не дотрималися свого слова і не відправили танки на заміну тих, які Польща надіслала Україні
Про це пише Politico.
Президент Польщі звинуватив Берлін у тому, що він не виконує свої зобов'язання щодо відправки нових танків на заміну транспортних засобів, які Польща надіслала Україні, щоб допомогти країні захиститися у війні проти Росії.
"Вони не виконали цю обіцянку. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані цим", – сказав Дуда.
У середу, 25 травня, речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт сказав: "Федеральний уряд приголомшений".
Він повідомив, що передати танки Німеччина поки не може.
"Від польської сторони був чітке прохання передати Польщі найсучасніші основні бойові танки Leopard 2A7, але проблема полягає в тому, що сам Бундесвер має лише невелику кількість — близько 50 — цих танків. Більше в розробці, вони ніде не стоять на автопарку чи заводі; їх треба виготовити",- сказав він.
Гебестрейт також додав, що ці обставини попередньо повідомляли Варшаві.
- Чехія отримає від Німеччини 15 танків Leopard взамін на ті, що були надані Україні.
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