Про це пише Politico.

Президент Польщі звинуватив Берлін у тому, що він не виконує свої зобов'язання щодо відправки нових танків на заміну транспортних засобів, які Польща надіслала Україні, щоб допомогти країні захиститися у війні проти Росії.

"Вони не виконали цю обіцянку. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані цим", – сказав Дуда.

У середу, 25 травня, речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт сказав: "Федеральний уряд приголомшений".

Він повідомив, що передати танки Німеччина поки не може.

"Від польської сторони був чітке прохання передати Польщі найсучасніші основні бойові танки Leopard 2A7, але проблема полягає в тому, що сам Бундесвер має лише невелику кількість — близько 50 — цих танків. Більше в розробці, вони ніде не стоять на автопарку чи заводі; їх треба виготовити",- сказав він.

Гебестрейт також додав, що ці обставини попередньо повідомляли Варшаві.

Чехія отримає від Німеччини 15 танків Leopard взамін на ті, що були надані Україні.

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