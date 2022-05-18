Чехія отримає від Німеччини 15 танків Leopard взамін на ті, що були надані Україні
Чеська Республіка отримає 15 танків Leopard 2A4, подарованих Німеччиною, оскільки вона постачає в Україну власні танки радянських часів після вторгнення Росії в лютому
Про це повідомили сьогодні, 18 травня, у Міністерстві оборони Чехії, інформує Sky News.
Подаровані танки можуть надійти ще цього року.
"Німеччина вже давно є нашим ключовим економічним партнером. Проте не в обороні, і ми хочемо це змінити не тільки щодо танків, а й у двосторонньому співробітництві загалом", - сказала міністр оборони Яна Черночова.
Чехи також почнуть переговори з Німеччиною про придбання ще 50 більш сучасних танків Leopard 2A7+ у найближчі роки.
"Я вірю, що завдяки цьому наша армія стане сильнішою, а наша країна – безпечнішою", – сказала вона.
Видання зазначає, що у чехів є 30 модернізованих радянських танків Т-72М4ЧЗ і ще кілька десятків на зберіганні, які не були модернізовані.
- Відзначимо, що 28 квітня Німецький бундестаг більшістю голосів схвалив надання важкого озброєння Україні. До того, 26 квітня, у ФРН погодилася надати ЗСУ самохідні зенітки Gepard.
- 5 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Чехії замінити поставлену Україні техніку та озброєння.
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