Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про можливе вторгнення російських військ в Україну
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Російської Федерації немає шансів на перемогу у разі вторгнення в Україну
Про це йдеться у пресслужбі Ради національної безпеки і оборони України.
Данілов зауважив, що військові ЗСУ спроможні дати агресору адекватну відсіч.
"Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь", - наголосив він.
За його словами, ескалація агресії з боку Росії проявляється не лише у військовій площині, але й в дестабілізації в енергосфері та розхитуванні внутрішньої ситуації України."Запорука перемоги - це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу", - сказав Данілов.
- Нагадаємо, станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тис. осіб.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив голову МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки", якщо Росія проявить нову збройну агресію проти України.
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