Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про можливе вторгнення російських військ в Україну

Про це йдеться у пресслужбі Ради національної безпеки і оборони України.

Данілов зауважив, що військові ЗСУ спроможні дати агресору адекватну відсіч.

"Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь", - наголосив він.

За його словами, ескалація агресії з боку Росії проявляється не лише у військовій площині, але й в дестабілізації в енергосфері та розхитуванні внутрішньої ситуації України.

Нагадаємо, станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тис. осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив голову МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки", якщо Росія проявить нову збройну агресію проти України.

"Запорука перемоги - це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу", - сказав Данілов.

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